09 Temmuz 2017 Pazar15 Şevval 1438
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Uyardılar ama dinlemediler! Ölümüne horon

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Artvin'de, Sıldım Kayası mevkiinde sarp kayalara monte edilerek kurulan 50 metrekarelik terasta oynanan horon korkuttu
Uyardılar ama dinlemediler! Ölümüne horon
Uyardılar ama dinlemediler! Ölümüne horon Uyardılar ama dinlemediler! Ölümüne horon Uyardılar ama dinlemediler! Ölümüne horon

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne ait Hatila Vadisi Cam Seyir Terası’nda yapılan nikâh ve sonrasında oynanan horon korkuttu. Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre Artvin Milli Parklar Sorumlusu Orman Mühendisi Sedat Kara, “Burada nikâh yapılmasında bir sakınca görmedik. Nikâhı da belediye başkanı kıyacağı için düğün sahiplerine izin verdik. Buraya aynı anda 20-25 kişinin çıkmasına izin veriyoruz. Buranın ağırlık taşıma kapasitesi 30 ton olarak bilinse de ben düğün sahiplerini özellikle bu terasta horon oynamamaları konusunda uyardım. Ama dinlememişler” dedi.

Gizem Gazioğlu ile hayatını birleştiren damat Hüseyin Şentürk ise fikrin gelinin annesinden çıktığını dile getirerek “220 metre yükseklikte böyle bir adrenalini yaşamak, yükseklik korkusu olanlarla birlikte mutluluğa ‘Evet’ demek unutulmaz bir şey oldu” ifadesini kullandı.

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