Canlı bomba kendini patlamadan önce görüntülendi

Elinde hiçbir şeyden habersiz çocuğuyla ve elinde taşıdığı bombayla kalabalık içinde ilerleyen kadının saniyeler içinde kendisini patlattığı aktardı. Patlamada, kadının kucağında taşıdığı çocuk da öldü.
Musul'da Irak ordusu tarafından ele geçirilen bir bölgede gerçekleşen olayda, kadının elindeki bombayı fark ettirmeden güvenlik kontrolünden geçtiği aktarıldı.
PATLAMADA 2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Patlamada, kadının çocuğunun yanı sıra Iraklı iki asker de hayatını kaybetti.
Kadının üzerindeki bombayı ilk olarak güvenlik noktasında patlatmaya çalıştığı ancak bombanın infilak etmediği aktarıldı. Daha sonra güvenlik noktasından uzaklaşan kadının üzerindeki bombayı patlatmayı başardığı belirtildi.