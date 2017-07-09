09 Temmuz 2017 Pazar15 Şevval 1438
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Libya açıklarında 40 göçmen kayıp

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Libya açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan yaklaşık 40 göçmen kayboldu. 80 göçmen ise sağ salim kurtarıldı.
Libya açıklarında 40 göçmen kayıp
Libya açıklarında 40 göçmen kayıp Libya açıklarında 40 göçmen kayıp Libya açıklarında 40 göçmen kayıp

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Eyüp  Kasım, yaptığı açıklamada, Trablus'un doğusundaki El-Garabulli açıklarında    dün yaklaşık 80 göçmenin kurtarıldığını hatırlattı.

Kurtarılan göçmenlerin ifadelerinin ardından bazı göçmenlerin kayıp  olduğu bilgisine ulaştıklarını ifade eden Kasımi, yasa dışı yollarla yurt dışına  çıkmaya çalışan 35 ila 40 göçmenden şu ana kadar haber alınamadığını söyledi.

Kasım daha önce yaptığı açıklamada, El-Garabulli açıklarında yasa dışı  yollarla ülke dışına çıkmaya çalışan Afrika uyruklu 80 göçmenin kurtarıldığını  duyurmuştu.

Kasım, 20'si kadın, 7'si çocuk göçmenlerin çoğunun Nijerya, Senegal,  Kamerun, Fildişi Sahili ve Gana uyruklu olduğunu kaydetmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine  göre, yıl başından bu yana yaklaşık bin 800 göçmen Akdeniz'de yaşamını yitirdi.

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