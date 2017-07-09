09 Temmuz 2017 Pazar15 Şevval 1438
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Yerli otomobille ilgili yeni gelişme!

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil, uzay üssü ve Antartika ekibi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Yerli otomobille ilgili yeni gelişme!
Yerli otomobille ilgili yeni gelişme! Yerli otomobille ilgili yeni gelişme! Yerli otomobille ilgili yeni gelişme!

Yerli otomobilin 2019 yılında yollarda olmasını planladıklarını belirten Özlü, bir Türk astronot yetiştirmenin maliyetinin ise 25 milyon dolar olduğunu söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, katıldığı özel bir televizyon programında önemli bilgiler paylaştı. Özlü, "Türkiye'nin altyapısı sadece markası yok. Hedefimiz yerli otomobilin 2019 yılında yollarda olması" dedi.

Türk Antarktik Seferi Ekibi hakkında da açıklamalarda bulunan Özlü, 2018 yılında 30'uncu danışman ülke olabileceklerini açıkladı. Özlü, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz heyet oluşturduk, Antartika'ya yönlendirdik ekibi. 9 kişilik bir ekip gitti. Amacımız şöyle, 53 ülke var. Bunlardan 29'u danışman ülke statüsünde. Biz 30'ncu ülke olmak istiyoruz. Antartika'da hangi araştırmalar yapacağız bunları hazırlıyoruz. 2018'i hedefliyoruz"

Uzay üssü çalışmaları ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü şöyle konuştu:

"Türkiye'de uzay üssü kurulacak. Şimdi kanunun meclisten geçmesi an meselesi Türkiye'nin uzayın imkanlarından daha fazla istifade etmesi aslında yüksek teknoloji üreten ülkeler sınıfında da yerini açacak etkenlerden biridir. Bir türk astronotun uzaya gönderilmesi yetiştirilmesi 25 milyon dolarlık bir maliyeti var"

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