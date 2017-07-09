Mustafa Ceceli: Damatlık almadım, çünkü..

Eski eşi Sinem Gedik'ten boşandıktan bir hafta sonra Selin İmer'le birlikte olduğu ortaya çıkan ve evleneceklerini açıklayan Mustafa Ceceli, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Önceki gün Nişantaşı’nda kameralara yakalanan şarkıcı Ceceli, “Damatlık almadım çünkü düğün yok. Selin de gelinlik giymeyecek. Aile arasında nikah merasimi” dedi.

GELİNLİK VE DAMATLIK GİYİLMEYECEK

Damatlık almak için bir mağazaya uğrayan şarkıcı, “Aile arasında nikah yapacağız. Balayına fırsat yok çünkü konserlerim var. Sanatçı dostlarım işleri nedeniyle törene katılamıyor” şeklinde konuştu.

Ceceli, İmer’in gelinlik giyip giymeyeceğine dair sorular üzerine, "Sadece nikah olduğu için giymeyecek. Kendi kararı sonuçta" dedi. İlişkileriyle ilgili çok fazla şeyin yazılıp çizildiğini belirten şarkıcı, “Sitemim var ama size değil. Televizyonlarda yalan yanlış şeyler konuşuldu. Çıkan hiçbir habere üzülmüyorum ve keyfim de çok yerinde” açıklamasını yaptı.