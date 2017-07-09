09 Temmuz 2017 Pazar15 Şevval 1438
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DHKP-C şüphelilerine TV'den destek verdi

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Oyuncu İlker Ayrık, DHKP-C şüphelisi Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için FOX TV'de yayınlanan programında propaganda yaptı.
DHKP-C şüphelilerine TV'den destek verdi
DHKP-C şüphelilerine TV'den destek verdi DHKP-C şüphelilerine TV'den destek verdi DHKP-C şüphelilerine TV'den destek verdi

Kamuoyunun tanıdığı 111 isim, tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için çağrı metni yayınlamıştı.

Müjde Ar, Müjdat Gezen, Nejat Yavaşoğulları, Rutkay Aziz, Selçuk Yöntem, Şevket Çoruh ve Zuhal Olcay’ın da aralarında bulunduğu 111 isim, açıklamaya imza atmıştı.

BAKAN SOYLU'DAN TEPKİ

Bu bildiriye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki göstermiş ve "Hepimizin devletini terör örgütü karşısında suçlu göstermek için yola çıkanlar neyin altına imza attığınızın farkında mısınız?" ifadesini kullanmıştı.

111 kişinin ardından çağrı metni imza kampanyasına dönüşmüş ve yeni isimler DHKP-C'ye destek vermekle suçlanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için imza vermeye başlamıştı.

İLKER AYRIK'TAN DHKP-C ŞÜPHELİLERİNE DESTEK

Bildiriye imza atmayan oyuncu İlker Ayrık da DHKP-C şüphelisi tutuklu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya desteğini farklı bir yoldan açıkladı.

Nuriye Gülmen'in Twitter hesabından, FOX TV'de yayınlanan programında"Nuriye ve Semih" isimlerini kullanarak propaganda yapan İlker Ayrık'a teşekkür edildi.

 

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