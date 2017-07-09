09 Temmuz 2017 Pazar15 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:36Güneş 05:33Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:46Yatsı 22:34
    • 36°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 31°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 36°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 36°C Aydın
    • 33°C Balıkesir
  • BIST: 100.084 -0.54
  • Altın: 141,127 -1.07
  • Dolar: 3,6267 0.23
  • Euro: 4,1314 0.02

Robot taksiler seneye yola çıkıyor

»
Alman Bosch şirketi, gelecek yıldan itibaren robot taksi uygulaması başlatmaya hazırlanıyor.
Robot taksiler seneye yola çıkıyor
Robot taksiler seneye yola çıkıyor Robot taksiler seneye yola çıkıyor Robot taksiler seneye yola çıkıyor

AUTOMOBILWOCHE dergisine konuşan Bosch Chassis Systems Control yetkilisi Gerhard Steiger, 2018 yılından itibaren Almanya sokaklarında ilk küçük robot taksi filolarını devreye sokacaklarını açıkladı.

Başlangıçta ek güvenlik önlemi olarak normal sürücülerin eşlik edeceği robot taksi uygulamasının 2022 yılında tamamen yaygınlaşması öngörülüyor. Nisan ayı başında Daimler şirketi ile sürücüsüz otomobil konusunda işbirliğine gittiklerini belirten Steiger, bu sayede otomatik sürücü sistemlerini geliştirme süresini en az iki yıl kısaltabildiklerini söyledi. Daimler’in Geliştirme Sorumlusu Ola Kallenius da mayıs ayında 2020 ile 2025 yılları arasında robot taksilerin Alman sokaklarında dolaşmaya başlayacağını duyurmuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Milli uçak gemisine sürpriz talip!Milli uçak gemisine sürpriz talip!Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Orhan Gülcek, Türkiye'nin yapacağını uçak gemisine talip olduklarını söyledi.
Robot taksiler seneye yola çıkıyorRobot taksiler seneye yola çıkıyorAlman Bosch şirketi, gelecek yıldan itibaren robot taksi uygulaması başlatmaya hazırlanıyor.
Başbakan Yıldırım önce havadan inceledi sonra konuştu!Başbakan Yıldırım önce havadan inceledi sonra konuştu!Başbakan Binali Yıldırım, üçüncü havalimanı inşaatını havadan inceledi ve Kılıçdaroğlu'na seslendi; "Diğer eserlerimizi görmek için de yürüsünler"
Hükümetten indirim müjdesi! Düğmeye basıldıHükümetten indirim müjdesi! Düğmeye basıldıHükümet, özel sektörün ilave yatırımlarına vergi indirimi getirmeye hazırlanıyor.
Milyonlar için zam haftasıMilyonlar için zam haftasıEnflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zamları belli olan 11.5 emekli ve 3 milyon kamu çalışanının yeni maaşları hesaplandı.
2000 yılından sonra emekli olanlar dikkat!2000 yılından sonra emekli olanlar dikkat!2000 yılından sonra emekli olanların maaşlarında düzeltme sağlayacak intibak yeniden gündemde. AYMi’nin kararı dört gözle beklenirken, uzmanlar zammın şart olduğunu belirtti.
  • Buraya serilmelerinin bir nedeni var! Her yerden talep yağıyor09 Temmuz 2017 Pazar 10:00
  • Hükümet bu kez onları uyardı! 'Size özel görev düşüyor'09 Temmuz 2017 Pazar 09:45
  • Kadın girişimcilere 1 milyar dolar!08 Temmuz 2017 Cumartesi 23:05
  • Erdoğan çağrı yapmıştı! 400 bin üyesi var! FETÖ'ye karşı harekete geçiyor08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:12
  • Hatay'da 'siyah elmas' bulundu08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:30
  • Türkiye'den kritik hamle! Sayı 3'e çıkıyor08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:45
  • Kamuda bir dönem sona erdi! Artık herkese ücretli08 Temmuz 2017 Cumartesi 10:00
  • Dev zirveye saatler kaldı!08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:30
  • Hükümet özel başlık açtı! Teşvik geliyor08 Temmuz 2017 Cumartesi 08:28
  • AVM’lerdeki büyük tehlike07 Temmuz 2017 Cuma 23:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri