Robot taksiler seneye yola çıkıyor

AUTOMOBILWOCHE dergisine konuşan Bosch Chassis Systems Control yetkilisi Gerhard Steiger, 2018 yılından itibaren Almanya sokaklarında ilk küçük robot taksi filolarını devreye sokacaklarını açıkladı.
Başlangıçta ek güvenlik önlemi olarak normal sürücülerin eşlik edeceği robot taksi uygulamasının 2022 yılında tamamen yaygınlaşması öngörülüyor. Nisan ayı başında Daimler şirketi ile sürücüsüz otomobil konusunda işbirliğine gittiklerini belirten Steiger, bu sayede otomatik sürücü sistemlerini geliştirme süresini en az iki yıl kısaltabildiklerini söyledi. Daimler’in Geliştirme Sorumlusu Ola Kallenius da mayıs ayında 2020 ile 2025 yılları arasında robot taksilerin Alman sokaklarında dolaşmaya başlayacağını duyurmuştu.