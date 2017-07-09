09 Temmuz 2017 Pazar15 Şevval 1438
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Milli uçak gemisine sürpriz talip!

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Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Orhan Gülcek, Türkiye'nin yapacağını uçak gemisine talip olduklarını söyledi.
Milli uçak gemisine sürpriz talip!
Milli uçak gemisine sürpriz talip! Milli uçak gemisine sürpriz talip! Milli uçak gemisine sürpriz talip!

Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Orhan Gülcek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin yapacağını duyurduğu uçak gemisine talip olduklarını söyledi.

Gülcek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, gemi sektörü olarak iyi bir konuma geldiğini, hemen her alanda gemi yapılabildiğini, bunun askeri gemileri de kapsadığını söyledi.

Türkiye'de, yeni yapılan gemilerin önemli bir bölümünün Yalova'da inşa edildiğini, projeye göre her türlü deniz aracını üretebilecek durumda olduklarını belirten Gülcek, "Denizde yüzen her şeyi yapmaya talibiz." ifadelerini kullandı.

Milgem projeleri ve birçok askeri geminin, Milli Savunma Bakanlığının da desteğiyle yapıldığını hatırlatan Gülcek, "Şu anda, yapılmakta olan, uçak gemisine çok yakın gemiler yapan tersanelerimiz de var. Türkiye bu konuda iyi bir yol aldı. Milli Savunma Bakanlığı ciddi olarak bu tersaneleri destekledi, eğitimine önem verdi. Biz iddialıyız Yalova olarak, uçak gemisi yapmaya da talibiz. Buranın imkanlarıyla yapılabilecek durumda." diye konuştu.

"Askeri gemi yapıp ihraç edecek konumdayız"

Gülcek, sektörün potansiyelinin artık o seviyeye ulaştığını vurgulayarak, "Bunu bir tek bizim ülkemiz olarak düşünmemek lazım. Biz başka ülkelere de askeri gemi yapıp ihraç edecek konumdayız. İhraç da ediliyor, yapılıyor da zaten şu anda. Yeter ki pazarlar bulunabilsin, pazarlanabilsin. Artık Türkiye kendisini ispat etmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

"Yan sanayide markalar oluşması lazım"

Sektörün bugün, Norveç, İzlanda, Danimarka ve İngiltere gibi bu alanda dünyanın bir numaralı ülkelerine iş yaptığına dikkati çeken Gülcek, en büyük eksilerinin ise yeterli güce henüz erişemeyen yan sanayi olduğunu belirtti.

Gülcek, Türkiye'nin bu konuda mesafe katetmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yan sanayinde markalar oluşması lazım. Bir şekilde yan sanayinin desteklenmesi lazım. Yan sanayi ürünlerimizi de yurt dışına pazarlayabilmemiz lazım. Bu konuda biraz geriyiz. Buna önem vermemiz gerekiyor açıkçası. Çünkü yan sanayi aynı zamanda bizim de reklamımızı yapmış olacak. Bir tek burada kullanmak olarak düşünmeyin bunu, dünyanın her yerine ürünleri sattıkları zaman, Türkiye'nin adı daha fazla duyulmaya başlayacak. Kendi kendine Türkiye gemi sanayisinin reklamını yapmış olacağız. Vücudun organları gibi biri olmazsa zaten diğeri olmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla'da Kınalıada Korveti (4. Milgem) Denize İndirme ve İstanbul Fırkateyni (5. Milgem) İnşa Başlangıç Töreni'ndeki konuşmasında, "İnşallah biz, uçak gemimizi de yapacağız. Bunda da kararlıyız, hiçbir endişe taşımıyorum." ifadesini kullanmıştı.

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