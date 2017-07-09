09 Temmuz 2017 Pazar15 Şevval 1438
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ABD'den kritik 'bağımsızlık referandumu' yorumu

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Trump’ın terör örgütü DEAŞ ile mücadelede özel temsilcisi Brett McGruk, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani’ye, bağımsızlık referandumu konusundaki talebe saygı duyduklarını söyledi.
ABD'den kritik 'bağımsızlık referandumu' yorumu
ABD'den kritik 'bağımsızlık referandumu' yorumu ABD'den kritik 'bağımsızlık referandumu' yorumu ABD'den kritik 'bağımsızlık referandumu' yorumu

Rûdaw'ın haberine göre, IKBY Başbakanı Barzani dün akşam, Brett McGruk ve beraberindeki heyetle başkent Erbil’de görüştü. McGurk’ün, bu akşam da Başkan Mesud Barzani’yle görüşmesi bekleniyor.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, McGurk’ün, DEAŞ’la mücadelede Musul’un kontrolü operasyonunda Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki işbirliğini önemli bulduklarını vurguladığı kaydedildi.

IKBY ile Bağdat arasında bütün sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyleyen McGurk, bu konuda ülkesinin desteğini bildirdi.

ABD Başkanı’nın temsilcisi, 25 Eylül’de yapılması planlanan ve Türkiye'nin karşı çıktığı bağımsızlık referandumunun zamanına ilişkin not düşmekle beraber, IKBY'deki Kürt halkının talebine saygı duyduklarını ifade etti.

Bölgenin hassas bir dönemden geçtiğine vurgu yağan McGurk, bütün tarafların sorunun çözümü için diyaloğa daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini kaydetti.

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