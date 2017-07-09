Anne ve babalar aman dikkat! Sapıklar cirit atıyor

Konya'da iğrenç bir taciz olayı yaşandı. 12 yaşındaki erkek çocuğu, geçen yıl sosyal medyadan tanıştığı 44 yaşındaki Ali S. tarafından tacize uğradığını ailesine anlatınca iğrenç olay gün yüzüne çıktı.

Konya'da eşinden boşanan ve geçici işlerde çalışarak geçimini sağlayan 44 yaşındaki Ali S., sosyal medyadan tanışıp "Sana kıyafetler ve dondurma alacağım" diye evine davet ettiği 12 yaşındaki erkek çocuğu F.E.'yi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Bir yıl önce merkez Meram İlçesi'nde meydana gelen olay, F.E.'nin geçen haziran ayında yaşadıklarını ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Ali S., ilköğretim öğrencisi F.E.'ye sosyal medya hesapları üzerinden arkadaşlık isteği yolladı. F.E.'nin bu istekleri reddetmesine rağmen Ali S., istek yollamaya devam etti. Ali S., bir süre sonra arkadaşlık isteğini kabul eden F.E.'yi ''Evime gelip misafirim ol. Sana kıyafetler vereceğim, dondurma alacağım'' diyerek evine davet etti. F.E. de bu isteği kabul edip eve gitti. İddiaya göre Ali S. evine gelen F.E.'ye tacizde bulundu. Küçük çocuk bunun üzerine evden kaçtı.

1 YIL SONRA AİLESİNE ANLATTI

F.E., yaklaşık bir yıl sonra olayı ailesine anlattı. Aile de polise giderek şikayette bulundu. F.E. polise verdiği ifadesinde, ''Bana facebook üzerinden birkaç kez arkadaşlık isteği gönderdi. İlk başlarda kabul etmedim. Bir süre sonra kabul ettim. Bana 'Evime misafir ol. Sana kıyafetler vereceğim, dondurma alacağım, hem de bir şeyler yeriz' dedi. Ben de gittim. Eve gittiğimde beni taciz etti" dedi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis Ali S.'yi evinde gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Ali S. geçen 30 Haziran günü çıkarıldığı mahkemece 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.