Ahmet Hakan'dan 'Yeni Parti' yorumu! Akşener'in şansı var mı?

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in kurduğu yeni partinin şansı var mı? Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan olasılıkları yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Meral Akşener'in çalışmalarını sürdürdüğü yeni partiyi bugünkü köşesine taşıdı. "Meral Akşener'in partisinin şansı var mı?" sorusuna yanıt arayan Ahmet Hakan, başarı için 4 şart sıraladı.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısının detayları:

"...

- Ümit Özdağ’ı yanına almayı başardığı gibi Sinan Oğan ve Koray Aydın’ı da ikna ederse... Şansı var.

- Bahçeli’nin AK Parti’den yana tutumundan kaynaklanan sağ muhalefet boşluğu devam ederse... Şansı var.

- Cami cemaatine inandırıcı, ikna edici ve ciddi bir alternatif sunmayı başarabilirse... Şansı var.

- Güçlü bir söylem, umut verici bir program ve güvenilir bir kadroyla yola çıkarsa... Şansı var."