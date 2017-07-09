Rusya ve ABD'nin Suriye'nin güney batısı için uzlaştığı ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi.
09 Temmuz 2017 Pazar15 Şevval 1438
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Ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi
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