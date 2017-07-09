09 Temmuz 2017 Pazar15 Şevval 1438
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Ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi

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Ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi
Rusya ve ABD'nin Suriye'nin güney batısı için uzlaştığı ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi.
Ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi Ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi Ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi

Rusya ve ABD'nin Suriye'nin güney batısı için uzlaştığı ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi.

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