Suriyeliler için Almanya modeli masada!

Göç İdaresiGöç İdaresi Genel Müdürlüğü, son günlerde nefret kampanyalarının hedefi olan Suriyelilerin topluma uyumu için yeni adımlar atmaya başladı.

Son günlerde sosyal medyadan fitili yakılan provokasyon ateşi sonrası Sakarya’daki vahşetle sarsılan Türkiye’nin birinci gündemi, Suriyelisığınmacılar ve onların topluma entegrasyonu oldu. Bu süreçte Suriyeli mülteci gerginliğinin gözden kaçan bir boyutu var: Rant. Türkiye’ye sığınan 3 milyon Suriyeli’den sadece 250 bini çadır kentlerde kalıyor. 2 milyon 750 bin sığınmacı ise şehirlerde yaşıyor. Ev kiralayan, iş yeri açan Suriyeliler kendilerine özgü mekanlar oluşturuyor. Özellikle büyük şehirlerde belli semtler ‘Küçük Suriye’ olarak anılıyor.

Mültecilerin yoğunlaştığı bölgelerde kiralar yükseldi, gecekondu fiyatları dahi uçtu. Bu duruma düşük ücretle çalışmaya razı olan Suriyelilerin istihdam piyasasını olumsuz etkilediği eklenince halktaki hoşnutsuzluk arttı. Vatandaşın kendine rakip gördüğü Suriyelilere yönelik tepki, son günlerde istenmeyen olayların fitilini ateşledi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ise Suriyelilerin ağırlıkta olduğu yabancıların topluma uyumlarını sağlamak amacıyla bir dizi çalışma yürütüyor.

Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı’nca 2016’da Türkiye’nin uyum politikasının geliştirilmesine yönelik olarak çeşitli illerde kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve yabancı uyruklu kişilerle toplantılar yapıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği, Uluslararası Göç Örgütü, yurt içi ve yurt dışından çeşitli belediye temsilcilerinin katılımları ile ‘Türkiye’nin Uyum Politikasının Geliştirilmesinde Belediyelerin Rolü’ çalıştayı gerçekleştirildi. Yabancıların toplumla uyumuna yönelik farklı ülkelerde uygulanmakta olan çalışmaların yerinde incelenmesi amacıyla Almanya, İsveç ve Portekiz’e inceleme ziyaretleri yapıldı. Göç İdaresi ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında Türkiye’de yaşayan yabancı kişilere yönelik Türkçe dil kursu, meslek edindirme ve hobi kursları açılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda sadece 2016’da 11 bin 600 sığınmacı söz konusu kurslardan faydalandı.

DİYANET VAKFI’NDAN AİLE YAPISINI GÜÇLENDİRME ADIMI

Türkiye Diyanet Vakfı da Sosyal Destek ve Eğitim Merkezleri aracılığıyla mültecilerin uyum sağlamasına katkı sağlıyor. Bu merkezlerde yetişkinler, gençler ve çocuklara yönelik Türkçe dil seminerleri düzenleniyor. Merkezde ayrıca Suriyeli ve yabancı misafirlere resmi işlemler ile mesleki ve psikolojik rehberlik alanlarında danışmanlık ve tercümanlık hizmeti sunuluyor.

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