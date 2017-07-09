Öldürülen Suriyeli anne ve bebeği toprağa verildi

Suriyeli hamile kadın Emani el-Rahmun (20) ile 10 aylık erkek bebeği Halaf el-Rahmun'un cenazeleri, dün akşam saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısı karşısındaki Babül Hava kapısından Suriye'ye götürüldü.
Cenazeleri teslim alan el-Rahmun'un babası Muhammed Abdülhadi Ali el-Rahmun, yaptığı açıklamada, "Türkiye hükümetinden, bu iğrenç suçu işleyenleri en ağır şekilde cezalandırmasını istiyoruz." dedi.
Bitkin olduğu gözlenen baba el-Rahmun, Türk yetkililere suçluları kısa sürede bulup tutukladığı için müteşekkir olduğunu söyledi.
"TÜRK HALKI BİZİM KARDEŞ, MÜSLÜMAN VE DOST HALKIMIZDIR"
El-Rahmun, "Bu işe bulaşan suçluların yaptıkları, Türk halkını hiçbir şekilde temsil etmiyor. Türk halkı bizim kardeş, Müslüman ve dost halkımızdır. Biz böyle düşüyoruz ve böyle de düşünmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
İHH DA EŞLİK ETTİ
Babül Hava sınırı kapısından, muhaliflerin kontrolündeki İdlib ilinin Cibale köyüne ambulansla götürülen cenazelere İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekipleri de eşlik etti.
İHH Suriye çalışmaları sorumlusu Erhan Yemelek "Ailenin talebi üzerine kendilerine yardımcı oluyoruz. Türk yetkilileri cenazeyi Suriye'de bize teslim etti. Biz de kendi sivil savunma ekibimizle köylerine götürdük." dedi.
CENAZELER CİBALE KÖYÜNDE DEFNEDİLDİ
Cenaze törenine katılan acılı bir akraba, " Sakarya'da işlenen bu vahşet ne Türk halkını ile ne de Tük hükümetini temsil eder. Tek isteğimiz bu suçluların misliyle cezalandırılması." ifadesini kullandı.
Öldüren anne ve bebek, namazın ardından dualarla son yolculuklarına uğurlandı.
Suriyeli hamile kadın, 10 aylık bebeği ile Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ormanlık bir arazide ölü bulunmuştu.
- DHKP-C şüphelilerine TV'den destek verdiMHP'de 15 isim için soruşturma açıldı!Uyuşturucu bağımlısı genç dehşet saçtı!Ülke harekete geçti! 'Soros'u güldürmeyin'Öldürülen Suriyeli anne ve bebeği toprağa verildiAteşkes anlaşması yürürlüğe girdiAhmet Hakan'dan 'Yeni Parti' yorumu! Akşener'in şansı var mı?Şaşırmadık! FETÖ ve PKK için bunu da yaptılar..Libya açıklarında 40 göçmen kayıpİstanbul'da korkunç kaza! Plakayı söküp kaçtı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:36 Güneş 05:33 Öğle 13:16 İkindi 17:13 Akşam 20:46 Yatsı 22:34
- 34°C Adana
- 34°C Adıyaman
- 26°C Afyon
- 28°C Ağrı
- 25°C Amasya
- 25°C Ankara
- 36°C Antalya
- 21°C Artvin
- 33°C Aydın
- 31°C Balıkesir
- BIST: 100.084 -0.54
- Altın: 141,127 -1.07
- Dolar: 3,6267 0.23
- Euro: 4,1314 0.02
Öldürülen Suriyeli anne ve bebeği toprağa verildi
Suriyeli hamile kadın Emani el-Rahmun (20) ile 10 aylık erkek bebeği Halaf el-Rahmun'un cenazeleri, dün akşam saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısı karşısındaki Babül Hava kapısından Suriye'ye götürüldü.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Uyuşturucu bağımlısı genç dehşet saçtı!
- Öldürülen Suriyeli anne ve bebeği toprağa verildi
- Mustafa Ceceli: Damatlık almadım, çünkü..
- Bilim dünyasını hayrete düşüren Türk
- Şaka gibi! Öldüğünü hastanede öğrendi!
- Meğer travestiymiş!
- Gece uyurken kocasını..
- İtirafçı şüpheliden şok eden gerçek!
- 'Milli Klavye' TSE tarafından tescillendi
- İstanbul'da cinnet! Arabayı ateşe verip, çatıya çıktı
- Darbe başarılı olsaydı müdür olacaktı!
- Suriyeli hamile kadına tecavüz edip öldürdüler
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.