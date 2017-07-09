Uyuşturucu bağımlısı yengesini öldürdü, komşusunu yaraladı. Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Fadime Tavan ve komşusu Azize Sabuncu evde otururken Ömer T. geldi. Burada, Ömer T. ile yengesi Tavan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında yengesi Fadime Tavan'ı bıçakla yaralayan Ömer T., kaçmaya çalışan Sabuncu'yu da evin önünde tutup bıçakladı.
Kadınların çığlıkları üzerine yardıma koşan çevre sakinleri, kaçmaya çalışan Ömer T.'yi sokakta yakalayıp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Fadime Tavan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, Sabuncu'nun durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olay sırasında Tavan'ın 9 yaşındaki oğlunun evde olduğu öğrenildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ömer T., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Uyuşturucu bağımlısı genç dehşet saçtı!
Uyuşturucu bağımlısı yengesini öldürdü, komşusunu yaraladı. Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Fadime Tavan ve komşusu Azize Sabuncu evde otururken Ömer T. geldi. Burada, Ömer T. ile yengesi Tavan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında yengesi Fadime Tavan'ı bıçakla yaralayan Ömer T., kaçmaya çalışan Sabuncu'yu da evin önünde tutup bıçakladı.
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