09 Temmuz 2017 Pazar15 Şevval 1438
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Uyuşturucu bağımlısı genç dehşet saçtı!

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Uyuşturucu bağımlısı genç dehşet saçtı!
Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ömer T., tartıştığı yengesi Fadime Tavan'ı bıçaklayarak öldürdü, yengesinin komşusu Azize Sabuncu'yu da ağır yaraladı.
Uyuşturucu bağımlısı genç dehşet saçtı! Uyuşturucu bağımlısı genç dehşet saçtı! Uyuşturucu bağımlısı genç dehşet saçtı!

Uyuşturucu bağımlısı yengesini öldürdü, komşusunu yaraladı. Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Fadime Tavan ve komşusu Azize Sabuncu evde otururken Ömer T. geldi. Burada, Ömer T. ile yengesi Tavan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında yengesi Fadime Tavan'ı bıçakla yaralayan Ömer T., kaçmaya çalışan Sabuncu'yu da evin önünde tutup bıçakladı.

Kadınların çığlıkları üzerine yardıma koşan çevre sakinleri, kaçmaya çalışan Ömer T.'yi sokakta yakalayıp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Fadime Tavan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, Sabuncu'nun durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay sırasında Tavan'ın 9 yaşındaki oğlunun evde olduğu öğrenildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ömer T., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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