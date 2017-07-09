09 Temmuz 2017 Pazar15 Şevval 1438
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Erzincan’da askeri aracın geçişi sırasında patlama

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Erzincan’da askeri aracın geçişi sırasında patlama
Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 3 asker yaralandı.
Erzincan’da askeri aracın geçişi sırasında patlama Erzincan’da askeri aracın geçişi sırasında patlama Erzincan’da askeri aracın geçişi sırasında patlama

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 3 asker yaralandı.Alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlere yönelik devam eden operasyon sırasında, Avcılar Mahallesi yol güzerghında askeri aracın geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Patlamada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler Erzincan’daki hastaneye kaldırıldı. Bölgeye takviye birlikler sevk edilerek operasyon genişletildi.

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