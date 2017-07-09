09 Temmuz 2017 Pazar15 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:36Güneş 05:33Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:46Yatsı 22:34
    • 34°C Adana
    • 38°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 29°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 30°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 37°C Aydın
    • 33°C Balıkesir
  • BIST: 100.084 -0.54
  • Altın: 141,127 -1.07
  • Dolar: 3,6267 0.23
  • Euro: 4,1314 0.02

Su maymunları "Türkiye'nin çatısı"na yerleşti

»
Su maymunları "Türkiye'nin çatısı"na yerleşti
Rusya ve Ermenistan'dan akarsuları takip ederek Iğdır'a geldiği tahmin edilen su maymunları, Ağrı Dağı'nın eteğindeki milli parkı mesken tuttu
Su maymunları Su maymunları Su maymunları

Rusya ve Ermenistan'dan akarsuları takip  ederek Iğdır'a geldiği tahmin edilen su maymunları, "Türkiye'nin çatısı" olarak  nitelendirilen AğrıDağı'nın eteğindeki milli parka yerleşti.

Türkiye'nin en yüksek dağının Iğdır kesimindeki eteğinde bulunan Ağrı  Dağı Milli Parkı, su maymunlarına da ev sahipliği yapıyor.

Binlerce dönüm sulak arazinin de içinde bulunduğu bölge, komşu  ülkelerden akarsuları takip ederek geldiği düşünülen su maymunlarının da yuvası  durumunda.

Metrelerce derinliğe ulaşan ve etrafı sazlıklarla kaplı olan alanda  yaşayan su maymunları, insanların bu alanı ziyareti esnasında derinlere iniyor  veya sazlık alanlara saklanıyor.

Nadir görülen su maymunları, Iğdır'da AA ekibinin objektiflerine  yansıdı.

Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, su maymunlarının çiftliklerden kaçarak bu alanlarda yaşam alanı  oluşturduğunu söyledi.

Su maymunlarının insanların az olduğu bölgeleri tercih ettiğini  belirten Türkoğlu, "Su maymunu dediğimiz kemiricilerden olan bu türler 1890  yıllarının sonunda, 1900 yılının başında, özellikle kürk üretimi için Güney  Amerika'da, Şili ve Arjantin tarafından çiftliklerde yetiştirilmek üzere  Türkiye'ye getirilen kürk hayvanlarıdır." dedi.

Türkoğlu, bölgenin bu hayvan türünün yaşaması için gerekli olan  neredeyse tüm şartları sunduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hayvanlar özellikle Bulgaristan, Ermenistan ve Rusya'daki  çiftliklerde kürk elde etmek için üretilmekteydi. 1950 yılına doğru kürklere  talep azalınca üreticiler çiftlikleri boşaltmaya başladı. Çiftliklerden kaçan ya  da serbest bırakılıp sınır kentlerimizden özellikle Edirne ve Iğdır'da gelen su  maymunu dediğimiz yarı sucul bu hayvanlar ülkemizde de kendilerine ait yaşam  alanları buldu."

"FARELERE BENZİYORLAR"

Türkiye'de su maymunlarının, kayıtlara göre Iğdır'ın yanı sıra  Edirne'de de sıklıkla yaşadığını aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Bulgaristan, Ermenistan ve Rusya'da kürk üretmek için çiftliklerde  beslenen su maymunlarının bir çoğu, kürke talebin azalması yüzünden serbest  bırakıldı ya da kaçtı. Özellikle Meriç nehri ve Iğdır'daki Karasu nehri ile Kars  ve Ardahan tarafındaki akarsulara geldiler.  Fareye benzeyen ve faregillerden  gelen su maymunlarının ağzında iki tane kemirici dişleri var, kuyrukları uzun.  İlk görüşte fareyi anımsatıyorlar. Bu türler yılda 4 veya 5 yavru yapıyor ve  ağırlıkları dişilerde 5, erkeklerde ise 8 kilograma ulaşıyor."

Maymunlarını görmek için milli parka gelen doğaseverlerden Hakan Turan  ise "Milli parka arkadaşlarımızla geldik ve su maymunlarını uzaktan görme imkanı  bulduk. Bu türler çok ürkek hayvanlar. Bizi görünce suya dalıyorlar, biz  uzaklaşınca su yüzeyine çıkıyorlar. Bu sebeple gözlemlenmeleri çok zor. Bölgede  böyle bir hayvan türü yaşadığını bilmiyorduk, görünce çok ilgimizi çekti." dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Su maymunları "Türkiye'nin çatısı"na yerleştiSu maymunları "Türkiye'nin çatısı"na yerleştiRusya ve Ermenistan'dan akarsuları takip ederek Iğdır'a geldiği tahmin edilen su maymunları, Ağrı Dağı'nın eteğindeki milli parkı mesken tuttu
Erzincan’da askeri aracın geçişi sırasında patlamaErzincan’da askeri aracın geçişi sırasında patlamaErzincan’ın Üzümlü ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 3 asker yaralandı.
Suriyeliler için Almanya modeli masada!Suriyeliler için Almanya modeli masada!Göç İdaresiGöç İdaresi Genel Müdürlüğü, son günlerde nefret kampanyalarının hedefi olan Suriyelilerin topluma uyumu için yeni adımlar atmaya başladı.
Patrondan korkunç tuzak: Genç kız arabadan atladıPatrondan korkunç tuzak: Genç kız arabadan atladıManisa'da özel bir rehabilitasyon merkezinin sahibi olan Özcan Ç.'nin otomobilinden atlayan rehabilitasyon merkezinin müdürü Hatice S. ağır yaralandı.
Anne ve babalar aman dikkat! Sapıklar cirit atıyorAnne ve babalar aman dikkat! Sapıklar cirit atıyorKonya'da iğrenç bir taciz olayı yaşandı. 12 yaşındaki erkek çocuğu, geçen yıl sosyal medyadan tanıştığı 44 yaşındaki Ali S. tarafından tacize uğradığını ailesine anlatınca iğrenç olay gün yüzüne çıktı.
DHKP-C şüphelilerine TV'den destek verdiDHKP-C şüphelilerine TV'den destek verdiOyuncu İlker Ayrık, DHKP-C şüphelisi Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için FOX TV'de yayınlanan programında propaganda yaptı.
  • Şaşırmadık! FETÖ ve PKK için bunu da yaptılar..09 Temmuz 2017 Pazar 12:23
  • İstanbul'da korkunç kaza! Plakayı söküp kaçtı09 Temmuz 2017 Pazar 11:50
  • Uyardılar ama dinlemediler! Ölümüne horon09 Temmuz 2017 Pazar 10:30
  • Vurulmuş halde hastaneye gitti! Aracından çıkan dehşete düşürdü09 Temmuz 2017 Pazar 10:15
  • TV programcısı FETÖ imamı çıktı09 Temmuz 2017 Pazar 09:20
  • Tam 19 yıl! Devlet cezasını kesti!09 Temmuz 2017 Pazar 09:16
  • Şehit babasından Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler09 Temmuz 2017 Pazar 09:13
  • Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!09 Temmuz 2017 Pazar 09:12
  • TSK namluları oraya çevirdi! 4 bin kişi hazırda bekliyor09 Temmuz 2017 Pazar 09:00
  • Askeri araca saldırı: 2 şehit,1 yaralı09 Temmuz 2017 Pazar 08:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri