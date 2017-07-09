Yetkililerden kritik açıklamalar! 'Farkları yok'

Hamburg'da perşembe günü başlayan ve kentin bazı bölgelerinde dün akşama kadar devam eden eylemlerde polis ve göstericiler arasında çatışmalar çıktı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Hamburg’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ne karşı kentte perşembe günden beri yapılan, şiddet içeren gösterilere sert tepki gösterdi.

Gabriel, Bild am Sonntag gazetesinde yayımlanan makalesinde, Hamburg’daki inanılmaz şiddetin sonuçsuz kalmaması gerektiğini belirtti.

Şiddet eylemlerinin siyasetle herhangi bir ilgisinin olmadığını ifade eden Gabriel, “Faillerin, Neonazilerden ve onların kundaklama eylemlerinden farkı yoktur." ifadesini kullandı.

'BU BOYUTTA OLAY YAŞAMADIK'

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg'da yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili "Almanya'da son yıllardaki gösterilerde bu boyutta şiddeti yaşamadık." dedi.

Hamburg'da gösterilerde yaralanan polisleri ziyaret eden Steinmeier, Hamburg Fuar Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, olaylar sırasında 200'den fazla polisin yaralandığını anımsattı.

Polislere sadece geçmiş olsun demediğini, aynı zamanda teşekkür ettiğini de belirten Steinmeier, polisleri ziyaretinde, son günlerde yaşananlara ilişkin bilgi de edindiğini aktardı.

BÖLGE SAVAŞ YERİ GİBİ

Steinmeier'e eşlik eden Hamburg Eyaleti Başbakanı Olaf Scholz da polislerin kahramanca görev yaptıklarını dile getirerek faillere yüksek cezalar verilmesini talep etti.

Hamburg'da perşembe günü başlayan ve kentin bazı bölgelerinde dün akşama kadar devam eden gösterilerde çok sayıda araç ateşe verilmiş, protestocular tarafından kurulan barikatlar yakılmış, yağmalamalar yaşanmış, polis ve göstericiler arasında çatışmalar çıkmıştı.