Markafoni'yi, Sivaslı işadamı satın alıyor

Markafoni'yi İngiltere'de yaşayan Türk işadamı Cafer Mahiroğlu satın aldı.

Halen İngiltere'de Select Gruop'un sahibi olan ve 7 bin kişiye istihdam sağlayan Mahiroğlu, Markafoni'nin sahibi Güney Afrika merkezli Naspers Grubu ile anlaşma sağladı. Türkiye'nin en önemli e-ticaret sitelerinden biri olan Markafoni, 1 Haziran'da faaliyetlerine son vermişti.

İngiltere’deki Türk moda devi Select, kısa bir süre önce faaliyetlerini durduran Markafoni’yi satın almak için dünyanın en önemli e-ticaret şirketlerinden Güney Afrika merkezli Naspers Grubu ile el sıkıştı. Markafoni'nin kısa süre içerisinde tekrar faaliyete geçmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ise Select Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu tarafından yarın düzenlenecek basın toplantısında paylaşılacak.

İngiltere merkezli Selectfashion.co.uk‘un sahibi olarak tanınan Cafer Mahiroğlu, İngiltere’nin en zengin 100 iş adamı arasında gösteriliyor ve batık markalara duyduğu ilgiyle ünlü.