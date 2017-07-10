Hatay'da polise silahlı saldırı! 2 şehit

Hatay'da kentin girişinde bulunan Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki kontrol noktasına bir otomobilden açılan ateş sonucu 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı. Kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Derince mevkii Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Sökmen Kampüsü yakınındaki Bölge Trafik Müdürlüğü önünde meydana geldi.

Bölge Trafik Müdürlüğü önünde kente giriş-yapan araçlar üzerinde kontrol yapan polislerin üzerine, bir otomobilden ateş açıldı.

Polislerin karşılık vermesi üzerine saldırganlar, olay yerinden kaçtı. Polislerin anonsu üzerine olay yerine ambulanslar ve destek ekip gönderildi. Ağır yaralanan polisler, ambulanslar ile MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çok kan kaybettiği belirtilen polislerden 2’si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı diğer polisin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Olayın ardın bölgeyi ablukaya alan polis, kent genelinde operasyon başlattı. Yapılan çalışma sonucu saldırganların kullandığı otomobil, Alahan Mahallesi’nde terk edilmiş olarak bulunduğu öğrenildi. Güvenlik güçlerinin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

YARALI POLİS İÇİN KAN ANAOSU YAPILIYOR

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde devriye görevi yapan asayiş ekiplerine teröristlerce düzenlenen silahlı saldırı sonrası çıkan çatışmada ağır yaralanarak 2 polisin şehit olmasından sonra yaralı polis memur için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kan vermek isteyen vatandaşların endişeli bekleyişi devam ediyor.

Ara sıra hastane görevlileri tarafından yapılan kan anonsuyla vatandaşlar ara ara kan veriyor. Şehit ve yaralı polislerin bulunduğu hastanede bekleyiş devam ediyor. Hatay Valisi Erdal Ata ve beraberindekiler olay sonrasında hastanede yapılan toplantının ardından hastaneden ayrıldı.

Ajanslar