İbrahim Eren kimdir?

TRT Genel Müdürlüğüne, TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren atandı.



Eren'in atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak, Resmi Gazete'de yayımlandı.



TRT Genel Müdürlüğü için yapılan 56 başvuru arasından belirlenen 3 isimden biri olan Eren, Bakanlar Kurulunun seçimini yapmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla TRT'nin 17'nci genel müdürü oldu.



4 yıldır TRT Genel Müdür Yardımcılığını görevini yürütüyordu



Bogˆaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası I·lis¸kiler bölümünden 2004'te mezun olan Eren, çalıs¸ma hayatına kültür sanat alanında çes¸itli firmalarda görev alarak bas¸ladı ve sonrasında medya prodüksiyon sektöründe ulusal ve uluslararası belgeseller, animasyonlar, tanıtım filmleri ve reklamlar olmak üzere birçok programın yapımcılıgˆını üstlendi.



2008'de Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki ATV'de göreve bas¸layan Eren, ATV I·ngiltere Temsilcigˆini yapmasının ardından 2010'dan itibaren sırasıyla, ATV Avrupa'nın Genel Müdürlügˆü ve ATV'nin Genel Müdür Yardımcılıgˆı görevlerini yürüttü. Eren, buradaki görevinde özellikle iç yapımların etkin ve verimli hale getirilmesi, kanalın yeniden yapılandırılma stratejilerinin belirlenmesi süreçlerini yönetti.



Londra'da bulunan University of Westminster'dan medya yöneticiligˆi alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Eren, 2013 yılı Temmuz ayından bu yana Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) kurumunda Genel Müdür Yardımcılıgˆı görevini yürütüyordu.



İbrahim Eren, TRT'de göreve bas¸lamasıyla beraber Dirilis¸, Payitaht Abdülhamit, Filinta, Sevda Kus¸un Kanadında, Yedi Güzel Adam, Seddülbahir 32 Saat ve Büyük Sürgün Kafkasya gibi milli projelere imza attı ve Türkiye'nin ilk uluslararası haber kanalı TRT World'ün kurulus¸unu gerçekles¸tirdi.



Aynı zamanda televizyon sektörünün ortak endüstri komitesi olan TI·AK AS¸'nin Yönetim Kurulu Bas¸kanlıgˆı ile Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği, International Emmy Direktörlüğü görevlerini de yürüten Eren, evli ve üç çocuk babası.



Atama süreci



TRT Genel Müdürlüğü görevine atama süreci, RTÜK'e 17 Mayıs-26 Mayıs 2017'de yapılan aday başvuruları ile resmen başlamıştı.



RTÜK'ün 31 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Üst Kurul toplantısında yapılan oylama sonucunda başvuran adaylar arasından İbrahim Eren'in de bulunduğu en yüksek oyu alan üç adayın ismi Başbakanlığa bildirilmişti.