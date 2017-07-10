10 Temmuz 2017 Pazartesi15 Şevval 1438
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TRT'nin yeni Genel Müdürü belli oldu

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TRT'nin yeni Genel Müdürü belli oldu
TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, TRT'nin yeni Genel Müdürü oldu.
TRT'nin yeni Genel Müdürü belli oldu TRT'nin yeni Genel Müdürü belli oldu TRT'nin yeni Genel Müdürü belli oldu

TRT Genel Müdürlüğüne, TRT Genel Müdür Yardımcısı  İbrahim Eren atandı. 

Eren'in atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından  onaylanarak, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TRT Genel Müdürlüğü için yapılan 56 başvuru arasından belirlenen 3  isimden biri olan Eren, Bakanlar Kurulunun seçimini yapmasının ardından  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla TRT'nin 17'nci genel müdürü oldu.

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4 yıldır TRT Genel Müdür Yardımcılığını görevini yürütüyordu

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2004'te mezun olan Eren, çalışma hayatına kültür sanat alanında  çeşitli firmalarda görev alarak başladı ve sonrasında medya prodüksiyon  sektöründe ulusal ve uluslararası belgeseller, animasyonlar, tanıtım filmleri ve  reklamlar olmak üzere birçok programın yapımcılığını üstlendi.

2008'de Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki ATV'de göreve başlayan Eren, ATV İngiltere Temsilciğini yapmasının ardından 2010'dan itibaren  sırasıyla, ATV Avrupa'nın Genel Müdürlüğü ve ATV'nin Genel Müdür Yardımcılığı  görevlerini yürüttü. Eren, buradaki görevinde özellikle iç yapımların etkin ve  verimli hale getirilmesi, kanalın yeniden yapılandırılma stratejilerinin  belirlenmesi süreçlerini yönetti.

Londra'da bulunan University of Westminster'dan medya yöneticiliği  alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Eren, 2013 yılı Temmuz ayından bu  yana Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) kurumunda Genel Müdür Yardımcılığı  görevini yürütüyordu.

İbrahim Eren, TRT'de göreve başlamasıyla beraber Diriliş, Payitaht  Abdülhamit, Filinta, Sevda Kuşun Kanadında, Yedi Güzel Adam, Seddülbahir 32 Saat  ve Büyük Sürgün Kafkasya gibi milli projelere imza attı ve Türkiye'nin ilk  uluslararası haber kanalı TRT World'ün kuruluşunu gerçekleştirdi.

Aynı zamanda televizyon sektörünün ortak endüstri komitesi olan TİAK  AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği,  International Emmy Direktörlüğü görevlerini de yürüten Eren, evli ve üç çocuk  babası.

Atama süreci

TRT Genel Müdürlüğü görevine atama süreci, RTÜK'e 17 Mayıs-26 Mayıs  2017'de yapılan aday başvuruları ile resmen başlamıştı.

RTÜK'ün 31 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Üst Kurul toplantısında yapılan  oylama sonucunda başvuran adaylar arasından İbrahim Eren'in de bulunduğu en  yüksek oyu alan üç adayın ismi Başbakanlığa bildirilmişti.

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