10 Temmuz 2017 Pazartesi15 Şevval 1438
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Dev zirvenin ardından flaş Suriye açıklaması!

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ABD Başkanı Donald Trump, "Şimdi Rusya ile yapıcı bir şekilde çalışmaya başlamanın zamanı" dedi.
Dev zirvenin ardından flaş Suriye açıklaması!
Dev zirvenin ardından flaş Suriye açıklaması! Dev zirvenin ardından flaş Suriye açıklaması! Dev zirvenin ardından flaş Suriye açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, G-20 liderler Zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği görüşmeye ve zirveye ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Trump,"G 20 Zirvesi ABD için büyük bir başarıydı. ABD’nin yaptığı birçok kötü ticaret anlaşmasını düzeltilmesi gerekiyor. Bu bitirilecek" dedi.

Trump, ABD seçimlerinde Rus müdahalesine ilişkin de, "Başkan Putin’e iki kez seçim için Rus karışıklığı konusunda baskı yaptım. Şiddetle inkar etti" ifadelerini kullandı.

Trump, Putin’le gerçekleştirdiği toplantıda yaptırımların kararına ilişkin, "Putin’le gerçekleştirdiğim görüşmede yaptırım konusunu tartışmadık. Ukrayna ve Suriyeproblemleri çözülene kadar yaptırım uygulanmayacak" diye konuştu.

"Ateşkes anlaşmasını müzakere ettik"

Trump, Suriye krizine ilişkin ise, "Suriye’nin hayatlarını kurtaracak bir ateşkes anlaşmasını müzakere ettik. Şimdi Rusya ile yapıcı bir şekilde çalışmaya başlamanın zamanı" şeklinde konuştu.

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