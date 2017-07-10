10 Temmuz 2017 Pazartesi15 Şevval 1438
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Erdoğan'dan Aliyev mesajı!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aliyev paylaşımı Azeri vatandaşları tarafından büyük ilgi gördü.
Erdoğan'dan Aliyev mesajı!
Erdoğan'dan Aliyev mesajı! Erdoğan'dan Aliyev mesajı! Erdoğan'dan Aliyev mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde çalışma yemeğinde bir araya gelen Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi, basına kapalı 1 saat 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile boğaz manzarası eşliğinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı

Erdoğan mesajında ''Kardeşim @presidentAZ Sn Aliyev ile İstanbul'da ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık. Kardeşliğimiz güçlenerek devam edecek.''ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı Azeri vatandaşları tarafından büyük ilgi gördü.

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