10 Temmuz 2017 Pazartesi15 Şevval 1438
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Milyonlar buluşacak demişlerdi! Büyük fiyasko

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Milyonlar buluşacak demişlerdi! Büyük fiyasko
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşün son durağı olan Maltepe mitingine katılan vatandaşların sayısı ortaya çıktı.
Milyonlar buluşacak demişlerdi! Büyük fiyasko Milyonlar buluşacak demişlerdi! Büyük fiyasko Milyonlar buluşacak demişlerdi! Büyük fiyasko

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün son durağı Maltepe'de düzenlenen miting sona erdi.

"Milyonlar Buluşacak" sloganlarıyla günlerdir katılım çağrısı yapılan mitinge gelen vatandaşların gerçek sayısı ortaya çıktı.

40 BİN METRE KARENİN 3'TE 1'İ DOLDU

Toplam 90 bin metre kare olan Maltepe miting alanının yalnızca 40 bin metre karelik kısmı CHP'lilere tahsis edilmesine rağmen mitinge gelen vatandaşlar bu alanın yalnızca 3'te 1'ini doldurabildi.

YALNIZCA 175 BİN KİŞİ KATILDI

Emniyet yetkililerinin verdiği rakamlara göre Maltepe mitingine toplam 175 bin kişi katıldı. Bu sayının 45 bin kişilik kısmını ise İstanbul dışından gelen vatandaşlar oluşturdu.

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YENİKAPI'YA YAKLAŞAMADI

8 Nisan 2017 günü gerçekleştirilen Yenikapı Büyük İstanbul Mitingi'nde ise yaklaşık 2 milyon kişi yer almıştı.

 

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