10 Temmuz 2017 Pazartesi15 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:37Güneş 05:34Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:46Yatsı 22:33
    • 21°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 100.084 -0.54
  • Altın: 141,209 0.06
  • Dolar: 3,6267 0.23
  • Euro: 4,1314 0.02

Afrodisyas artık dünya mirasında!

»
Afrodisyas artık dünya mirasında!
UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısında ülkemizin adayı Afrodisyas Arkeolojik Alanı'nın UNESCO Dünya Miras listesine kaydedilmesine karar verildi.
Afrodisyas artık dünya mirasında! Afrodisyas artık dünya mirasında! Afrodisyas artık dünya mirasında!

​Aydın İli, Karacasu İlçesindeki Afrodisyas, Eski Yunan ve Roma dönemlerine ait en görkemli antik kentlerden biridir. Tarihte kentin en önemli tanrıçası olan Afrodit tapınağı ile ünlü olan Afrodisyas, M.Ö. II. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla kadar görkemini korumuştur. Kentin kesintisiz olarak bu kadar uzun yerleşim görmüş olması, antik dönemde pek çok önemli gelişmeye tanıklık etmesi açısından da önem taşımaktadır. ​

ÜLKEMİZİN 17. DÜNYA MİRASI

Afrodisyas'ın da Dünya Miras Listesine kaydedilmesiyle ülkemizin bu listedeki varlık sayısı 17’ye ulaşmıştır.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne ülkemizden giren kültür varlıkları şunlardır:

1. İstanbul’un Tarihi Alanları (İstanbul)​​​​​(1985)

2. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir, Kayseri)​​​(1985)

3. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas)​​​​​(1985)

4. Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) ​​​​​​(1986)

5. Nemrut Dağı (Adıyaman)​​​​​​​(1987)

6. Xanthos-Letoon (Antalya, Muğla)​​​​​​(1988)

7. Hieropolis-Pamukkale (Denizli)​​​​​​(1988)

8. Safranbolu Kenti (Karabük)​​​​​​​(1994)

9. Troya Arkeolojik Siti (Çanakkale)​​​​​​(1998)

10. Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) ​​​​​(2011)

11. Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) ​​​​​​(2012)

12. Bursa ve Cumalıkızık:Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa)​​(2014)

13. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı (İzmir)​​​​(2014)

14. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (Diyarbakır)​​​(2015)

15. Efes (İzmir)​​​​​​​​​(2015)

16. Ani Arkeolojik Alanı (Kars)​​​​​​​(2016)

17. Afrodisyas Arkeolojik Alanı​​​​​​(2017) 2018 yılında düzenlenecek olan UNESCO 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısında ülkemizin adayı Göbeklitepe Arkeolojik Alanı olacaktır.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Afrodisyas artık dünya mirasında!Afrodisyas artık dünya mirasında!UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısında ülkemizin adayı Afrodisyas Arkeolojik Alanı'nın UNESCO Dünya Miras listesine kaydedilmesine karar verildi.
Uyuşturucu bağımlısı genç dehşet saçtı!Uyuşturucu bağımlısı genç dehşet saçtı!Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ömer T., tartıştığı yengesi Fadime Tavan'ı bıçaklayarak öldürdü, yengesinin komşusu Azize Sabuncu'yu da ağır yaraladı.
Öldürülen Suriyeli anne ve bebeği toprağa verildiÖldürülen Suriyeli anne ve bebeği toprağa verildiSakarya'nın Kaynarca ilçesindeki ormanlık alanda öldürülen Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğinin cenazeleri, İdlib iline bağlı Cibale köyünde toprağa verildi.
Mustafa Ceceli: Damatlık almadım, çünkü..Mustafa Ceceli: Damatlık almadım, çünkü..Selin İmer’le nikah masasına oturacak olan Mustafa Ceceli, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.
Bilim dünyasını hayrete düşüren TürkBilim dünyasını hayrete düşüren TürkDünyaca ünlü televizyon kanallarının belgesel konusu olan Türk dahi Eşref Armağan, yeteneğiyle dünyanın en özel insanlarından biri olmayı başardı.
Flash Tv sunucusu Gökhan Taşkın arkadaşını vurduFlash Tv sunucusu Gökhan Taşkın arkadaşını vurduFlash TV'nin ünlü haber sunucusu Gökhan Taşkın, Beyoğlu'nda sabaha karşı eğlence çıkışı arkadaşını topuğundan silahla vurdu.
  • Şaka gibi! Öldüğünü hastanede öğrendi!07 Temmuz 2017 Cuma 15:39
  • Meğer travestiymiş!07 Temmuz 2017 Cuma 15:30
  • Gece uyurken kocasını..07 Temmuz 2017 Cuma 15:26
  • İtirafçı şüpheliden şok eden gerçek!07 Temmuz 2017 Cuma 14:54
  • 'Milli Klavye' TSE tarafından tescillendi07 Temmuz 2017 Cuma 14:50
  • İstanbul'da cinnet! Arabayı ateşe verip, çatıya çıktı07 Temmuz 2017 Cuma 14:49
  • Seçkin Markaların Koleksiyonları markastok.com’da07 Temmuz 2017 Cuma 11:47
  • Darbe başarılı olsaydı müdür olacaktı!07 Temmuz 2017 Cuma 09:57
  • Bugün okunması tavsiye edilen dualar07 Temmuz 2017 Cuma 09:00
  • Suriyeli hamile kadına tecavüz edip öldürdüler07 Temmuz 2017 Cuma 08:33
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri