10 Temmuz 2017 Pazartesi15 Şevval 1438
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HDP'li Pervin Buldan trafik kazası geçirdi!

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HDP'li Pervin Buldan trafik kazası geçirdi!
HDP Iğdır Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Ankara'da trafik kazası geçirdi.
HDP'li Pervin Buldan trafik kazası geçirdi! HDP'li Pervin Buldan trafik kazası geçirdi! HDP'li Pervin Buldan trafik kazası geçirdi!

Ankara Esat'ta şoförünün kullandığı aracın ticari taksi ile çarpışması sonucu kolu kırılarak Özel Güven Hastanesi'ne kaldırılan HDP Iğdır Milletvekili TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın kolunun kırıldığı, ameliyata alınacağı öğrenildi.

Haberi alan HDP Milletvekili TBMM İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder ile eski milletvekilleri Ahmet Türk ve Sırrı Sakık hastaneye geldi.

TBMM İdare Amiri HDP'li Sırrı Süreyya Önder "Sayın Meclis Başkanvekilimiz Pervin Buldan'ın Esat civarında makam aracıyla giderken arkadan bir aracın çarpması sonucu bir yaralanma yaşadı. Sağ kolunda bir kırık var. Baş ve boyun tetkikleri devam ediyor. Hayati tehlikesinin olmadığı söylendi. Doktorlar yarın ameliyat için bir gün bekleme ihtiyacı gördüler. Yarın büyük bir ihtimalle operasyon geçirecek. Genel durumu iyi. Herkese selamı var" dedi.

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