ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, "Yaklaşık bir sene önce Türk halkı darbecilere karşı geldi ve kendi demokrasilerini korudu. 15 Temmuz 2016'da hayatını kaybedenlerin onur ve cesaretlerini takdir ediyorum." dedi.
10 Temmuz 2017 Pazartesi15 Şevval 1438
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Rex Tillerson'dan 15 Temmuz mesajı
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