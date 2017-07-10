10 Temmuz 2017 Pazartesi15 Şevval 1438
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Rex Tillerson'dan 15 Temmuz mesajı

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Rex Tillerson'dan 15 Temmuz mesajı
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı.
Rex Tillerson'dan 15 Temmuz mesajı Rex Tillerson'dan 15 Temmuz mesajı Rex Tillerson'dan 15 Temmuz mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, "Yaklaşık bir sene önce Türk halkı darbecilere karşı geldi ve kendi demokrasilerini korudu. 15 Temmuz 2016'da hayatını kaybedenlerin onur ve cesaretlerini takdir ediyorum." dedi.

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