Albayrak: İlki tamam ikincisi de hayata geçiyor

Kongrede konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: "Türkiye bölgesel enerji projeleri için bir oyun kurucu ve güvenilir bir ortak olarak en önemli bölgesel aktörlerden biridir. Barışa, refaha ve arz güvenliğine katkı sağladığı sürece yatırımları desteklemeyece devam edeceğiz. 'Enerji için Anahtar ülke Türkiye" sloganını bu kongrede motto olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında düzenlenen Dewhurst ödül törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Albayrak, 9 ay önce gerçekleştirilen 23. Dünya Enerji Kongresi'nden sonra tekrar İstanbul'da bir araya gelindiğini ve söz konusu kongrenin "petrol ve gaz endüstrisinin olimpiyatları" olarak nitelendirildiğini söyledi.

Ayrıca Albayrak (Sıvılaştırılmış Yüzer LNG Santrali) FSRU ünitemizi faaliyete aldık ve yakın zamanda ikincisi de hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

Bu kongrede petrol ve gaz endüstrisine ilişkin birçok konuyu ve gelecekteki imkanları konuşmak için imkan olacağını ifade eden Albayrak, "Aramızda, bu endüstride çığır açmış ve tecrübeli bir profesyonel var. Kendisinin bu endüstriye katkıları anlatmakla bitmez. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u tebrik ediyorum. Burada 41,5 senelik bir çalışma hayatından bahsediyoruz." diye konuştu.

Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bu kongreyi sahiplendiği için teşekkür ederek, son yıllarda petrol ve gaz endüstrisine yapılan yatırımlar azalmasına rağmen önümüzdeki yıllarda bu endüstrinin öneminin süreceğini dile getirdi.

BEŞ GÜN DEVAM EDECEK

Dünya Petrol Konseyi tarafından düzenlenen petrol ve doğalgaz endüstrisinin olimpiyatları olarak adlandırılan 22. Dünya Petrol Kongresi, İstanbul Kongre Merkezinde 5 gün devam edecek.

Kongre kapsamında katılımcılar küresel petrol sektöründeki kilit konuları tartışmak üzere İstanbul'da bir araya gelecek.

"Enerji Geleceğimize Köprüler" temasıyla bugün başlayacak kongreye, devlet başkanları, 100'ün üzerinde ülkeden ve yaklaşık bin 500 şirketten temsilciler, 50'ye yakın bakan, pek çok şirketin genel müdür ve yönetim kurulu başkanları, 5 binden fazla delege ve 20 bin civarında ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Kongrede, petrol ve doğalgaz endüstrisine yaptığı üstün katkılarından dolayı bir dönem ExxonMobil'in başkanlığını da yürüten ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a, Dünya Petrol Konseyinin en büyük onur ödülü olan "Dewhurst Ödülü" verilecek.

Kongre süresince düzenlenecek yaklaşık 100 oturumda, küresel petrol sektörü, petrol ve doğalgaz kaynaklarının geleceği, enerji verimliliğine yönelik küresel politikalar, altyapı ve yatırım imkanları ile düşük karbonlu çözümler gibi çeşitli konular ele alınacak.

Etkinlik kapsamında ev sahibi ülke Türkiye'nin de petrol ve gaz sektöründeki gelişiminin değerlendirileceği oturumlar düzenlenecek.