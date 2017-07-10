10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
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"O kumpasların adresi Fatih’teki bir büroydu"

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"O kumpasların adresi Fatih’teki bir büroydu"
Ergenekon, Balyoz operasyonları döneminde İstanbul Emniyeti’nde görevli olan FETÖ itirafçısı Yunus Dolar, kumpas talimatlarının Fatih’te bir hukuk bürosundan geldiğini söyledi.

Ergenekon döneminde şahit olduğu kumpasları en ince ayrıntısına kadar anlatıp eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, eski Cumhuriyet Savcısı ve CHP Milletvekili İlhan Cihaner ve gazeteci Çağdaş Ulus gibi isimlere FETÖ örgütünün kumpas kurup tutuklattığını itiraf eden eski

İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İtirafçı olduğu için tutuklanmayan Dolar, meslekten ihraç edildi. Şimdilerde ticaretle uğraşıyor. Ortaokul’da tanıştığı ve üyesi olduğu FETÖ’nün gerçek yüzünü 2007 yılında yapılan Ergenekon operasyonlarıyla gördüğünü ve örgütü sorgulamaya başladığını söyleyen Yunus Dolar, örgütten kopuşunun 2011 yılı olduğunu belirtti. Gözden çıkarıldığı içinde 2012’den sonra Erzurum’a tayininin çıkarıldığını söyleyen Dolar’ın verdiği bilgiler özetle şöyle:

LİSTELER DEMİRHAN’A

Başta eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan ve tüm üst düzey polis şefleri Fatih Fındıkzade’de bir avukatlık bürosu bulunan Arif isimli avukata bağlıydı. Arif, Marmara Bölge imamıydı. Onun altında da İstanbul imamı Mehmet vardı. Genelde Demirhan, avukatlık ofisine giderek Arif ile görüşürdü. Aldığı talimatları bir laptopa not ederek emniyete gelirdi. Burada kimlerin tutuklanacağı ve operasyonlara dair notları emniyet müdürlerine dağıtırdı. FETÖ’cü müdürler ise operasyonlar için İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ı ‘sağlam deliller var’ diyerek ikna etmeye çalışırdı.

‘ŞEFKAT TOKADI’ KORKUSU

Kumpaslarını ve amacını görüp ayrılmak isteyenler ‘şefkat tokadıyla’ tehdit edilirdi. Ayrılmak isteyene önce devletteki görevine gelirken cemaat sayesinde geldiği hatırlatılır. Ardından ayrıldıkları takdirde bu usulsüz kadroya alınmalarla haklarında davalar açılıp cezaevlerine konulmalarıyla tehdit edilirdi. Bu tehditlere rağmen örgütten ayrılmayı seçenler için ikinci senaryoya geçilirdi. Bunlardan ikisi kaza süsü verilmiş cinayetler (şahsın oğluna-kızına, en yakınına ya da kendine yönelik yönelik) ve özel hayat görüntüleriydi.”

‘ÖRGÜT BİREYSEL EYLEMLER YAPABİLİR’

Örgütün hala devlet içinde kriptoları ve gizli hücrelerinin olduğunu söyleyen Yunus Dolar, “Büyük bir kalkışmaya yelteneceklerini pek sanmıyorum ama Karlov suikasti gibi eylemler yapabilirler. Bunun için FETÖ meselesi bir tek cumhurbaşkanının meselesi gibi algılanmayıp bu yapının yok edilmesi için herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor” dedi.

VATAN

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