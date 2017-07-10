10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
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Sistem değişiyor! İndirim geliyor

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Sistem değişiyor! İndirim geliyor
Hükümet, özel sektörün ilave yatırımlarına vergi indirimi getirmeye hazırlanıyor.
Sistem değişiyor! İndirim geliyor Sistem değişiyor! İndirim geliyor Sistem değişiyor! İndirim geliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'Mevcut sistemde yatırım indirimine ilişkin koşullar çok zor. İşletme kârlı olduğu sürece yatırım indiriminin realize edileceği bir sistem getiriyoruz' dedi.

Mevcut sistemde bir tevsi yatırımı yapılırken yıllarca vergi kolaylıklarından yararlanılmadığını anlatan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Kanundan kaynaklanan bir sıkıntı var. Şimdi onu değiştiriyoruz. Tevsi yatırımlarda yatırım indiriminin çok daha hızlı bir şekilde realize olmasının önünü açıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

6 AYDA 4.5 MİLYAR DOLAR

Sabah'ın haberine göre, yatırımların teşvik edilmesi için hükümet vergi istisnaları tanıyor. Teşvik bölgelerine göre, yatırımcılara gelir, kurumlar, gümrük vergisi ile KDV'de belli istisnalar sağlanıyor. Türkiye'ye yılın ilk 6 ayında sıfırdan yatırımlar, ortak girişimler, birleşme ve satın almalarla yaklaşık 4.5 milyar dolar geldi.

SABAH

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