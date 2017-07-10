10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
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Zehir şebekesinin organizatörü bakın kim çıktı

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Zehir şebekesinin organizatörü bakın kim çıktı
İstanbul’da piyasa değeri 33 milyon 865 TL olan 6 ton 773 litre asit anhidrit ele geçirildi.
Zehir şebekesinin organizatörü bakın kim çıktı Zehir şebekesinin organizatörü bakın kim çıktı Zehir şebekesinin organizatörü bakın kim çıktı

Çetenin Türkiye organizatörü olduğu iddiasıyla PTT’de çalışan şube müdürü Aydın K. gözaltına alındı.

İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Hollanda’dan yurda asetik asit ithalatı yapan 2 firmayı yakın takibe aldı. Firmalar 8 palet 288 kap içerisinde yurda soktuğu kimyasal maddeyi Çatalca’da bulunan bir antrepoya indirir indirmez operasyon için düğmeye basıldı.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, dedektör köpekler Nitro, Taro ve Trojen ile yüklerin bulunduğu alanda detaylı arama yaptı.

Narkotik dedektör köpekleri asetik asit olarak beyan edilen yüklere tepki verdi. Bunun üzerine kimyasal madde, gümrük laboratuvarında incelemeye alındı. Asitik asit olarak beyan edilen kimyasalın ‘eroin imalatında kullanılan asit anhidrit’ olduğu belirlendi. Ele geçirilen 6 ton 773 litrelik asit anhidritin piyasa değerinin 33 milyon 865 bin TL olduğu, kimyasaldan 10 tondan fazla eroin imal edilebileceği kaydedildi. Yakalanan uyuşturucunun son yıllarda ele geçirilen en fazla miktar olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE ORGANİZATÖRÜ PTT MÜDÜRÜ ÇIKTI

İstanbul, Ankara ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda, ithalatı yapan 2 firma sahibinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan firma sahipleri, “PTT Genel Müdürlüğü’nde şube müdürü olan Aydın K. bizi ikna etti. ‘Böylece hem siz KDV alacaksınız hem de şirketinizin cirosu artacak’ dedi” şeklinde ifade verdi. Sorgunun ardından Aydın K. da gözaltına alındı.

ÇETENİN BARONU MASAJ SALONUNDA YAKALANDI

Asit anhidrit sevkıyatını kontrol etmek için İstanbul’a gelip bir otele yerleşen Hollandalı Van Der E. de masaj yaptırırken gözaltına alındı. Çatalca Adliyesi’ne sevk edilen 8 kişi tutuklandı.

Pendik Ro-Ro Limanı’nda düzenlenen başka bir operasyonda da 2 TIR çekicisi ve 1 TIR dorsesinin yedek yakıt deposuna gizlenmiş 2 ton 680 litre asit anhidrit ele geçirildi. 3 TIR sürücüsü gözaltına alındı.

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