2 üniversiteye operasyon! 70 gözaltı

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğaziçi Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi'ne yönelik operasyon düzenledi.
Aralarında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden Koray Çalışkan'ın da bulunduğu 70 kişi gözaltına alındı.
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İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğaziçi Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi'ne yönelik operasyon düzenledi.
Aralarında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden Koray Çalışkan'ın da bulunduğu 70 kişi gözaltına alındı.