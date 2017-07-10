Erdoğan'dan yeni Katar hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, damgasını vurduğu Hamburg’daki G-20 zirvesinden yurda dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar kriziyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Erdoğan, ''15 Temmuz’dan sonra benim özel bir trafiğim olabilir. Bölgeyi tekrar dolaşmak istiyorum. Bölgeye yapacağımız ziyaretle, diyaloğun artmasına belki katkı sağlayabiliriz. Özellikle Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan’a gitmeyi planlıyoruz.Arabuluculuk görevini Kuveyt üstlendi. Kuveyt’in arabuluculuğunu biz de destekliyoruz. Benim kastettiğim, taraflar arasında diyaloğun artması için bir katkı sunmak.'' ifadelerini kullandı.