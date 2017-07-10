Erdoğan'dan vahşetle ilgili çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da çocuğu ile birlikte vahşice katledilen 9 aylık hamile Suriyeli kadın ile ilgili sert açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamburg dönüşü uçakta gazetecilerle sohbetinde Sakarya'da çocuğu ile birlikte vahşice katledilen 9 aylık hamile Suriyeli kadın ile ilgili konuştu,



Erdoğan, ''Suriyeli hanım kardeşimizle ilgili bu olay, tahammül edilebilir bir şey değil. Bu nasıl bir vicdansızlıktır. Bu nasıl bir kalpsizliktir. İnsanlıktan nasibi yok bunu yapanların. Sapıklık bu. Dediğim gibi bunu yapanların insanlıktan nasibi yok.''ifadelerini kullandı.