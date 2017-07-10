10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:37Güneş 05:34Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:46Yatsı 22:33
    • 29°C Adana
    • 33°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 100.084 -0.54
  • Altın: 141,209 0.06
  • Dolar: 3,6267 0.23
  • Euro: 4,1314 0.02

Harcadıkları paranın yüzde 30'unu geri alacaklar

»
Türkiye’de film çekecek yabancı yapımcılar, Türkiye’de harcadıkları tutarın yüzde 30’u kadarını geri alabilecek
Harcadıkları paranın yüzde 30'unu geri alacaklar
Harcadıkları paranın yüzde 30'unu geri alacaklar Harcadıkları paranın yüzde 30'unu geri alacaklar Harcadıkları paranın yüzde 30'unu geri alacaklar

1 milyon seyirciye ulaşan yerli yapımcıya sağladıkları eğlence vergisinin yüzde 25’i oranında destek verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni Sinema Kanunu taslağını tamamladı. Taslağa göre, Türkiye’de film çekecek olan yabancı yapımcılar, Türkiye’de harcadıkları tutarın yüzde 30’u kadarını geri alabilecek.

Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, hafta sonu İstanbul’da sinema sektörü temsilcileri ile bir araya gelerek, taslak hakkında bilgi verdi. Toplantıya sinema alanında faaliyet gösteren yönetmen, senarist, oyuncu, yapımcı meslek birliklerinden çok sayıda temsilci katıldı.

‘ORTAK YAPIMLARIN ÖNÜNÜ AÇACAK’

Toplantıda konuşan Avcı, sinema sektörünün 2017’de de çok başarılı bir yıl geçirdiğini belirtti. Avcı, şu ana kadar seyirci sayısı ve gişe gelirlerinde geçen yıla oranla yüzde 25’lik artış yaşandığını, bunun tüm zamanların rekoru olduğunu ve yıl sonunda 70 milyon seyirci hedefine ulaşılmasını beklediğini söyledi.

Yeni kanun taslağı ile yabancı film yapımcılarını Türkiye’ye çekecek, ortak yapımların önünü açacak düzenlemeler getirildiğini anlatan Avcı, Türkiye’de film çekecek olan yapımcıların Türkiye’de harcadıkları tutarın yüzde 30’u kadarını geri alabileceklerini söyledi. Avcı, bunun, baştan başa açık hava platosu niteliğinde olan Türkiye’nin film çekim merkezi haline getirilmesi ve diğer ülkelerle rekabet edebilmesi için atılan çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

YERLİYE 1 MİLYON SEYİRCİ KRİTERİ

Yerli film yapımcılarına da destek verileceğini kaydeden Avcı, sinemada 1 milyon ve üzeri seyirciye ulaşan yerli filmlerin yapımcılarına bir sonraki projelerinde kullanılmak üzere, sağladıkları eğlence vergisinin yüzde 25’i oranında destek verileceğini söyledi. Avcı, gişede başarılı olan ve ekonomik katkı sağlayan filmlerin yapımcılarının teşvik edileceğini, film üretiminde de süreklilik sağlanacağını ifade etti.

DİZİLERE DE DESTEK VERİLECEK

Taslakta ülke tanıtımına katkı sağlayan ve yurtdışına ihraç edilen dizilerin desteklenmesi öngörülüyor.

SİNEMA SALONU İŞLETMECİLERİNE DESTEK

Avcı, yerli film sektörünü güçlendirmek, gösterim şansı bulamayan filmlerin seyirci ile buluşmasını sağlamak için sinema salonu işletmecilerinin de destekleneceğini duyurdu. Taslağa göre, sinema salonu işletmecilerine verilecek destek tutarı ve diğer şartlar yönetmelikle belirlenecek.

VİZYONA GİREN YERLİ FİLM SAYISI 135’E ULAŞTI

Avcı, 2004 yılında çıkarılan Sinema Kanunu sonrasında film üretiminde ve seyirci sayısında büyük bir artış yakalandığını, 2002 yılında vizyona giren yerli film sayısı 9 iken, 2016 yılında 135’e ulaştığını belirtti.

SİNEMADA REKLAMA 15 DAKİKA SINIRI

Taslakla sinemada izleyicilerin tepkisine yol açan uzun reklamlara da sınırlama getiriliyor. Taslakla film öncesi en fazla 15 dakika reklam gösterilebilecek. Film öncesi en az fragman 5 dakika gösterilecek.

HABERTÜRK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sistem değişiyor! İndirim geliyorSistem değişiyor! İndirim geliyorHükümet, özel sektörün ilave yatırımlarına vergi indirimi getirmeye hazırlanıyor.
Albayrak: İlki tamam ikincisi de hayata geçiyorAlbayrak: İlki tamam ikincisi de hayata geçiyor22. Dünya Petrol Kongresi, 'Enerji için anahtar Türkiye' mottosuyla İstanbul'da bugün başladı
Türk devinin yarısını satın aldılarTürk devinin yarısını satın aldılarİrlandalı tarım teknolojileri firması ve yem üreticisi Devenish, İzmir'de kurulu yem katkı maddeleri üreticisi ve distribütörü Yem-Vit'in yüzde 50'sini satın aldı.
Katar krizi sonrası kritik Türkiye-İran gelişmesiKatar krizi sonrası kritik Türkiye-İran gelişmesiKatar krizi, Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni dönem başlattı.
Harcadıkları paranın yüzde 30'unu geri alacaklarHarcadıkları paranın yüzde 30'unu geri alacaklarTürkiye’de film çekecek yabancı yapımcılar, Türkiye’de harcadıkları tutarın yüzde 30’u kadarını geri alabilecek
Erdoğan'dan yeni Katar hamlesiErdoğan'dan yeni Katar hamlesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesinden yurda dönüş yolunda Katar kriziyle ilgili aldığı kararı açıkladı.
  • Türkiye yurt dışında bunu ilk kez yapıyor! Hedef 50 milyar dolar10 Temmuz 2017 Pazartesi 07:30
  • Markafoni'yi, Sivaslı işadamı satın alıyor09 Temmuz 2017 Pazar 23:58
  • Türk Lirasına yeni ayar! Cezalar yolda09 Temmuz 2017 Pazar 17:56
  • TSK sözleşmeli 24 bin erbaş alacak09 Temmuz 2017 Pazar 17:55
  • Rusya Türkiye'yi seçti! İlk kez olacak09 Temmuz 2017 Pazar 17:50
  • Sadece 121 tanesi Türkiye’ye 1 Milyar TL kazandırdı!09 Temmuz 2017 Pazar 17:15
  • Milli uçak gemisine sürpriz talip!09 Temmuz 2017 Pazar 15:10
  • Robot taksiler seneye yola çıkıyor09 Temmuz 2017 Pazar 14:45
  • Başbakan Yıldırım önce havadan inceledi sonra konuştu!09 Temmuz 2017 Pazar 11:12
  • Hükümetten indirim müjdesi! Düğmeye basıldı09 Temmuz 2017 Pazar 11:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri