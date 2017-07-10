Harcadıkları paranın yüzde 30'unu geri alacaklar

Türkiye’de film çekecek yabancı yapımcılar, Türkiye’de harcadıkları tutarın yüzde 30’u kadarını geri alabilecek

1 milyon seyirciye ulaşan yerli yapımcıya sağladıkları eğlence vergisinin yüzde 25’i oranında destek verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni Sinema Kanunu taslağını tamamladı. Taslağa göre, Türkiye’de film çekecek olan yabancı yapımcılar, Türkiye’de harcadıkları tutarın yüzde 30’u kadarını geri alabilecek.

Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, hafta sonu İstanbul’da sinema sektörü temsilcileri ile bir araya gelerek, taslak hakkında bilgi verdi. Toplantıya sinema alanında faaliyet gösteren yönetmen, senarist, oyuncu, yapımcı meslek birliklerinden çok sayıda temsilci katıldı.

‘ORTAK YAPIMLARIN ÖNÜNÜ AÇACAK’

Toplantıda konuşan Avcı, sinema sektörünün 2017’de de çok başarılı bir yıl geçirdiğini belirtti. Avcı, şu ana kadar seyirci sayısı ve gişe gelirlerinde geçen yıla oranla yüzde 25’lik artış yaşandığını, bunun tüm zamanların rekoru olduğunu ve yıl sonunda 70 milyon seyirci hedefine ulaşılmasını beklediğini söyledi.

Yeni kanun taslağı ile yabancı film yapımcılarını Türkiye’ye çekecek, ortak yapımların önünü açacak düzenlemeler getirildiğini anlatan Avcı, Türkiye’de film çekecek olan yapımcıların Türkiye’de harcadıkları tutarın yüzde 30’u kadarını geri alabileceklerini söyledi. Avcı, bunun, baştan başa açık hava platosu niteliğinde olan Türkiye’nin film çekim merkezi haline getirilmesi ve diğer ülkelerle rekabet edebilmesi için atılan çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

YERLİYE 1 MİLYON SEYİRCİ KRİTERİ

Yerli film yapımcılarına da destek verileceğini kaydeden Avcı, sinemada 1 milyon ve üzeri seyirciye ulaşan yerli filmlerin yapımcılarına bir sonraki projelerinde kullanılmak üzere, sağladıkları eğlence vergisinin yüzde 25’i oranında destek verileceğini söyledi. Avcı, gişede başarılı olan ve ekonomik katkı sağlayan filmlerin yapımcılarının teşvik edileceğini, film üretiminde de süreklilik sağlanacağını ifade etti.

DİZİLERE DE DESTEK VERİLECEK

Taslakta ülke tanıtımına katkı sağlayan ve yurtdışına ihraç edilen dizilerin desteklenmesi öngörülüyor.

SİNEMA SALONU İŞLETMECİLERİNE DESTEK

Avcı, yerli film sektörünü güçlendirmek, gösterim şansı bulamayan filmlerin seyirci ile buluşmasını sağlamak için sinema salonu işletmecilerinin de destekleneceğini duyurdu. Taslağa göre, sinema salonu işletmecilerine verilecek destek tutarı ve diğer şartlar yönetmelikle belirlenecek.

VİZYONA GİREN YERLİ FİLM SAYISI 135’E ULAŞTI

Avcı, 2004 yılında çıkarılan Sinema Kanunu sonrasında film üretiminde ve seyirci sayısında büyük bir artış yakalandığını, 2002 yılında vizyona giren yerli film sayısı 9 iken, 2016 yılında 135’e ulaştığını belirtti.

SİNEMADA REKLAMA 15 DAKİKA SINIRI

Taslakla sinemada izleyicilerin tepkisine yol açan uzun reklamlara da sınırlama getiriliyor. Taslakla film öncesi en fazla 15 dakika reklam gösterilebilecek. Film öncesi en az fragman 5 dakika gösterilecek.

HABERTÜRK