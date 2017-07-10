10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
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FETÖ'cü danışman Berberoğlu ile 250 görüşme yapmış

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FETÖ'cü danışman Berberoğlu ile 250 görüşme yapmış
Kılıçdaroğlu'nun ByLock'çu danışmanı Fatih Gürsul'un 25 yıl hapis cezası alan Berberoğlu ile 250 telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.
FETÖ'cü danışman Berberoğlu ile 250 görüşme yapmış FETÖ'cü danışman Berberoğlu ile 250 görüşme yapmış FETÖ'cü danışman Berberoğlu ile 250 görüşme yapmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖsanığı danışmanı Fatih Gürsul ile ortaya çıkan bilgiler, 19 Ocak MİT TIR'ları kumpasının Cumhuriyet'te manşet yapılma sürecindeki irtibatları da gözler önüne serdi.

ARALARINDA 250 GÖRÜŞME YAPMIŞLAR

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberi şöyle: TİB'den temin edilen HTS ve baz kayıtlarına göre Gürsul, MİT TIR'ları haberinden ötürü siyasal casusluk gerekçesiyle 25 yıl hapse çarptırılan CHP'li Enis Berberoğlu ile 250 kez irtibat kurmuş.

KİLİT İSİM PARLAK

HTS kayıtlarına göre MİT TIR'ları kumpasındaki en kritik isimlerden biri Ahmet Hamdi Parlak. ByLock Genel Müdürler grubunun üyesi Parlak'ın kullandığı hat, Baran Nakliye Tedarik Hizmetleri adlı şirket adına kayıtlı.

Bu hattın da MİT TIR'ları kumpasında FETÖ'nün Jandarma imamlarından olan Süleyman Gürbüz adına kayıtlı telefon ile irtibatı var. Bunun yanı sıra Parlak'ın kullandığı hattın, Fatih Gürsul adına kayıtlı hat ile Otokoç Otomotiv adına kayıtlı hat üzerinden ortak irtibatı bulunuyor.

MİT TIR'LARI HABERİNDEN ÖNCE VE SONRA TELEFON TRAFİĞİ

Bu numaraların ayrıca henüz abone bilgilerine ulaşılamayan bir İngiltere numarası ile de irtibatı var. MİT TIR'larının Cumhuriyet'te haberleştirildiği 29 Mayıs 2015'in hemen öncesi ve sonrasında, 20 Mayıs ile 31 Mayıs arasında FETÖ'cü danışman Gürsul ile Berberoğlu'nun yoğun bir telefon ve mesaj trafiği dikkati çekiyor.

Ahmet Hamdi Parlak'ın kullandığı telefon da, MİT TIR'ları haberinden bir süre önce, 8 Mart 2015'te Üsküdar Bulgurlu'da Cumhuriyet'in bir çalışanı ile aynı yerden baz sinyali vermiş.

HABERDEN BİR GÜN ÖNCE ATATÜRK HAVALİMANI'NDA TELEFON SİNYALİ

Fatih Gürsul ile Berberoğlu'nun telefonu, Cumhuriyet'in MİT TIR'ları haberinden bir gün önce Atatürk Havalimanı'nda aynı noktadan baz sinyali veriyor. Haberden sadece bir gün sonra ise yani 30 Mayıs 2015'te de Ahmet Hamdi Parlak'ın telefonu Sapanca Gölü yakınlarında Fatih Gürsul'un bulunduğu yerden sinyal vermiş.

SABAH

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