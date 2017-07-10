Putin’in sözcüsü Dmitri Peskov, FlightRadar24 sitesinin ortaya attığı iddiayı soran gazetecilere, “Yorum yapamam. Çünkü başkanın yolculuklarıyla ile ilgili tüm konular, doğrudan kendisinin güvenliğini ilgilendiriyor” yanıtını verdi.
FlightRadar24 sitesi, Hamburg’daki G20 zirvesine giden Putin’i taşıyan uçağın, normal rotaya göre 500 kilometre daha fazla yol yaptığını yazmıştı.
Site, Putin’in uçağının NATO hava sahasına girmemek için bu yolu izlemiş olabileceğini öne sürmüştü.
10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
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"Putin, NATO hava sahasına girmemek için..."
Putin’in sözcüsü Dmitri Peskov, FlightRadar24 sitesinin ortaya attığı iddiayı soran gazetecilere, “Yorum yapamam. Çünkü başkanın yolculuklarıyla ile ilgili tüm konular, doğrudan kendisinin güvenliğini ilgilendiriyor” yanıtını verdi.
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