10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
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Valilik net rakamı açıkladı! Mitinge kaç kişi vardı?

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan yola çıkıp Maltepe'de sonlandırdığı 'adalet mitingi'nde dün en merak edilen konulardan biri de kaç kişinin mitinge katıldığı oldu.
Valilik net rakamı açıkladı! Mitinge kaç kişi vardı?
Valilik net rakamı açıkladı! Mitinge kaç kişi vardı? Valilik net rakamı açıkladı! Mitinge kaç kişi vardı? Valilik net rakamı açıkladı! Mitinge kaç kişi vardı?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel miting alanında 1 milyon 600 bin kişinin olduğunu açıkladı. Gece saatlerinde ise İstanbul Valiliği'nden bir açıklama geldi. Valilik, "Miting alanında yüzölçümü dikkate alınarak yapılan inceleme ve ölçümleme sonucunda; katılımcı sayısının yaklaşık 175.000 olduğu sonucuna varılmıştır" açıklamasında bulundu. Valiliğin iPad not programıyla açıkladığı sayı sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Miting için çeşitli şehirlerden ve İstanbul'un ilçelerinden Maltepe Etkinlik Alanı'na gelen vatandaşlar, iki ayrı güvenlik noktasından alana alındı.

Vatandaşlar, giriş kapılarına yakın yerlerde kurulan stantlardan, üzerinde "adalet" yazısı bulunan tişört, bayrak, şapka ve Türk bayrağı aldı. Bu arada Dragos sahilde dün gece Kemal Kılıçdaroğlu ile geceleyen vatandaşlar da miting alanına geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel miting alanında 1 milyon 600 bin kişinin olduğunu açıkladı.

Meydanda vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı, üzerinde "adalet" yazılı döviz ve bayraklar taşırken, "Hak, hukuk, adalet" şeklinde sloganlar atıldı. Sahneden müzik yayını yapıldı

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği, konuyla ilgili Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

09.07.2017 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesindeki miting alanında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen mitingin katılımcı sayısı ile ilgili çeşitli basın yayın organlarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynak gösterilerek bazı değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Miting alanında yüzölçümü dikkate alınarak yapılan inceleme ve ölçümleme sonucunda; katılımcı sayısının yaklaşık 175.000 olduğu sonucuna varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne başlamasının beklendiği dakikalarda miting alanında kürsüye çıkan Barış Bozkurt alanı dolduranlara hitaben "Bugün, burada sizlerin sayesinde ben de bir rekor gerçekleştiriyorum. Maltepe Meydanı'nda bulunan 2 milyon kişiye sunuculuk yapıyorum" diye seslendi.

Hürriyet

 

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