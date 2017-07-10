10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
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Saba Tümer'e kötü haber

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Saba Tümer'e kötü haber
Sunucu Saba Tümer'in eski eniştesi Hasan Yamaç, Çeşme'de başına tabanca ile ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Yamaç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Saba Tümer'e kötü haber Saba Tümer'e kötü haber Saba Tümer'e kötü haber

Sunucu Saba Tümer'in eski eniştesi Hasan Yamaç, Çeşme'de başına tabanca ile ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Hastaneye kaldırılan Yamaç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Olay, pazar günü saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Çeşme bulunan Hasan Yamaç, başına tabanca ile ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Kanlar içerisinde kalan Yamaç, zağrılan ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Yamaç, durumunun ağır olması nedeniyle ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yamaç'ın hayati tehlikesi devam ettiği ve bilincinin kapalı olduğu bildirildi.

Akşam

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