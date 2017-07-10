Caner Erkin'e icra şoku

Mahkeme, Atalay'a nafaka ücretini elden ödediğini ileri süren Erkin'in iddialarını asılsız buldu. Çift, geçtiğimiz sene anlaşmalı olarak boşanmış ve mahkeme Erkin'in, çocuğunun annesi Atalay'a ayda 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar vermişti.

Atalay ise Erkin'in parayı ödemediğini öne sürerek avukatı Beyza Sındıraç aracılığıyla 5 Ocak'ta İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Ünlü futbolcuya 12 aylık nafaka bedeli olan 125 bin lira ve 5 bin liralık faizin ödenmesi için icra takibi başlatıldı.

Caner Erkin İtiraz etti

Erkin, icra takibinin boşanma kararına aykırı olduğunu belirterek ödeme emrinin iptal edilmesi için İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Ünlü futbolcu 10 bin liralık nafakanın kat kat fazlasını, her ay bir kısmını elden bir kısmını da banka yoluyla Atalay'a ödediğini iddia etti. Ödemelerle ilgili elinde banka dekontunun olduğunu söyleyen Erkin, eski eşine elden para verdiğine dair tanıkların dinlenmesini istedi.