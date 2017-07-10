10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
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Türkiye'yi sarsan vahşette yeni gelişme!

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Türkiye'yi sarsan vahşette yeni gelişme!
Suriyeli sığınmacı Mefta Emani'nin ve 10 aylık bebeğinin katilleri için cezaevinde özel önlem alındı.
Türkiye'yi sarsan vahşette yeni gelişme! Türkiye'yi sarsan vahşette yeni gelişme! Türkiye'yi sarsan vahşette yeni gelişme!

Bütün Türkiye'de ağır bir infiale sebep olan Sakarya'daki cinayetle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Suriyeli sığınmacı Mefta Emani'nin ve 10 aylık bebeğinin katilleri savcılığın talebiyle güvenlik sebebiyle başka bir şehirdeki yüksek güvenlikli cezaevine gönderildi. Katil zanlıları tek kişilik hücrelere konularak hem birbirleriyle hem de cezaevindeki mahkumlarla irtibatları kesildi. Cezaevi yönetimi katil zanlılarının kendilerine zarar vermeleri ihtimaline karşı da tedbir aldı.

TEK KİŞİLİK HÜCREDELER

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Sakarya'da yaşayan 9 aylık hamile Mefta Emani, kocasıyla aynı fabrikada işçi olarak çalışan Birol Karacal ve Cemal Bay tarafından evinden kaçırılarak cinsel saldırıya maruz kalmış 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürülmüştü. Yapılan soruşturmanın ardından Emani ve bebeğinin katil zanlıları yakalanarak tutuklanmıştı. Türkiye'yi sarsan vahşet neticesinde Sakarya'da büyük infial meydana gelmiş ve yüzlerce kişi adliye kapılarına dayanarak zanlıları linç etmeye çalışmıştı.

ORTAK İFADE VERMEMELERİ İÇİN

Soruşturmayı titiz bir şekilde yürüten savcılık soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürümesi ve katil zanlılarının hakettiği cezayı almasının sağlanması için cezaevinde de bazı tedbirler aldı. Zanlılar Karacal ve Bay Sakarya'dan başka bir şehirdeki yüksek güvenlikli bir cezaevine nakledildi. Bay ve Karacal, ağız birliği yaparak ortak ifade vermelerinin engellemesi için de birbirinden ayrı olarak tek kişilik hücrelere yerleştirildi. Hem birbirleriyle hem de cezaevindeki diğer tutuklu ve hükümlülerle irtibatları kesildi. Katil zanlılarının kendilerine zarar vermelerini engellemek için de ayrıca tedbirler alındı. Cinayetin sebebi savcılığın yapacağı ayrıntılı soruşturma neticesinde ortaya çıkacak.

Milliyet

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