10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:37Güneş 05:34Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:46Yatsı 22:33
    • 30°C Adana
    • 33°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 25°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 36°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 100.759 0.67
  • Altın: 139,984 -0.81
  • Dolar: 3,6041 -0.62
  • Euro: 4,1140 -0.42

'Cep' için cepten 12,1 milyar lira ödedik

»
'Cep' için cepten 12,1 milyar lira ödedik
MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ekşi, 2017'nin ilk yarısında satılan telefonların ortalama satış fiyatının bin 620 lira, toplam 6 aylık cironun ise 12 milyar 117 milyon lira olduğunu söyledi.
'Cep' için cepten 12,1 milyar lira ödedik 'Cep' için cepten 12,1 milyar lira ödedik 'Cep' için cepten 12,1 milyar lira ödedik

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ekşi, 2017'nin ilk yarısında gerçekleşen telefon satışlarının 7,48 milyon adetle geçen yıla göre artış gösterse de bu artışların beklentileri karşılamadığını kaydetti.
 
Son beş yılın ilk 6 aylık telefon satışları baz alındığında, satışlarda beş yıllık süreçte toplamda yüzde 44'lük artış yaşandığı bilgisini veren Ekşi, 2013 yılının ilk 6 ayında 5,17 milyon olan satışların, 2014'ün ilk yarısında 5,98 milyona, 2015'in aynı döneminde ise 6,9 milyona yükseldiğini dile getirdi.
 
Ekşi, 2016'nın ilk yarısında 7,36 milyona ulaşan telefon satışlarının bu yılın aynı döneminde 7,48 milyon kadar yükseldiğini ifade etti.
 
Bu senenin ilk yarı yıl rakamlarına bakıldığında en yüksek satışların referandum sonrasında 1,2 milyon adete kadar yükselen mayıs ayında gerçekleştiğini vurgulayan Ekşi, "Ramazandan dolayı haziran ayında satışlarda göreceli bir düşüş yaşandı." diye konuştu.
 
MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ekşi, 2017'nin ilk yarısında satılan telefonların ortalama satış fiyatının bin 620 lira, toplam 6 aylık cironun ise 12 milyar 117 milyon lira olduğunu söyledi.
 
Telefonda ikinci el satışlarda KDV'nin yüzde 18 olması ve halen düşürülmesi yönünde bir adım atılmamasından dolayı, ikinci el satışların yüzde 99'unun merdiven altı diye tabir edilen yerlerde yapıldığına işaret eden Ekşi, "Gerçekleşen ticaretin kayıt dışı olması sebebiyle, ikinci el satışların adedi hakkında net bir bilgiye ulaşmak maalesef mümkün olmuyor." diye konuştu.
 
"Yüzde 1'lik bir KDV uygulaması, ciddi bir vergi tahsilatını sağlayacaktır"

Ekşi, MOBİSAD olarak bu bilgilere net olarak ulaşamadıkları gibi, devletin de ikinci el cep telefonu satış adet ve ciroları hakkında gerekli bilgiyi sağlayamadığını ve tahsil edilebilecek vergi gelirinden mahrum kaldığını dile getirdi.
 
Ekşi, "Sürekli gündeme getirdiğimiz gibi yüzde 18 KDV yerine yüzde 1'lik bir KDV uygulaması, hiç gelir elde edilemeyen ve kayıt dışına yönelen ticareti kayıt altına alarak, ciddi bir vergi tahsilatı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sanayi üretim endeksi açıklandıSanayi üretim endeksi açıklandıTakvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 3,5 arttı.
14 bin lira maaşla personel alacaklar!14 bin lira maaşla personel alacaklar!KOSGEB, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 9-14 bin lira brüt ücretle 8 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
'Cep' için cepten 12,1 milyar lira ödedik'Cep' için cepten 12,1 milyar lira ödedikMOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ekşi, 2017'nin ilk yarısında satılan telefonların ortalama satış fiyatının bin 620 lira, toplam 6 aylık cironun ise 12 milyar 117 milyon lira olduğunu söyledi.
Sistem değişiyor! İndirim geliyorSistem değişiyor! İndirim geliyorHükümet, özel sektörün ilave yatırımlarına vergi indirimi getirmeye hazırlanıyor.
Albayrak: İlki tamam ikincisi de hayata geçiyorAlbayrak: İlki tamam ikincisi de hayata geçiyor22. Dünya Petrol Kongresi, 'Enerji için anahtar Türkiye' mottosuyla İstanbul'da bugün başladı
Türk devinin yarısını satın aldılarTürk devinin yarısını satın aldılarİrlandalı tarım teknolojileri firması ve yem üreticisi Devenish, İzmir'de kurulu yem katkı maddeleri üreticisi ve distribütörü Yem-Vit'in yüzde 50'sini satın aldı.
  • Katar krizi sonrası kritik Türkiye-İran gelişmesi10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:45
  • Harcadıkları paranın yüzde 30'unu geri alacaklar10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:30
  • Erdoğan'dan yeni Katar hamlesi10 Temmuz 2017 Pazartesi 07:45
  • Türkiye yurt dışında bunu ilk kez yapıyor! Hedef 50 milyar dolar10 Temmuz 2017 Pazartesi 07:30
  • Markafoni'yi, Sivaslı işadamı satın alıyor09 Temmuz 2017 Pazar 23:58
  • Türk Lirasına yeni ayar! Cezalar yolda09 Temmuz 2017 Pazar 17:56
  • TSK sözleşmeli 24 bin erbaş alacak09 Temmuz 2017 Pazar 17:55
  • Rusya Türkiye'yi seçti! İlk kez olacak09 Temmuz 2017 Pazar 17:50
  • Sadece 121 tanesi Türkiye’ye 1 Milyar TL kazandırdı!09 Temmuz 2017 Pazar 17:15
  • Milli uçak gemisine sürpriz talip!09 Temmuz 2017 Pazar 15:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri