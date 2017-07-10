'Cep' için cepten 12,1 milyar lira ödedik

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ekşi, 2017'nin ilk yarısında gerçekleşen telefon satışlarının 7,48 milyon adetle geçen yıla göre artış gösterse de bu artışların beklentileri karşılamadığını kaydetti.



Son beş yılın ilk 6 aylık telefon satışları baz alındığında, satışlarda beş yıllık süreçte toplamda yüzde 44'lük artış yaşandığı bilgisini veren Ekşi, 2013 yılının ilk 6 ayında 5,17 milyon olan satışların, 2014'ün ilk yarısında 5,98 milyona, 2015'in aynı döneminde ise 6,9 milyona yükseldiğini dile getirdi.



Ekşi, 2016'nın ilk yarısında 7,36 milyona ulaşan telefon satışlarının bu yılın aynı döneminde 7,48 milyon kadar yükseldiğini ifade etti.



Bu senenin ilk yarı yıl rakamlarına bakıldığında en yüksek satışların referandum sonrasında 1,2 milyon adete kadar yükselen mayıs ayında gerçekleştiğini vurgulayan Ekşi, "Ramazandan dolayı haziran ayında satışlarda göreceli bir düşüş yaşandı." diye konuştu.



MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ekşi, 2017'nin ilk yarısında satılan telefonların ortalama satış fiyatının bin 620 lira, toplam 6 aylık cironun ise 12 milyar 117 milyon lira olduğunu söyledi.



Telefonda ikinci el satışlarda KDV'nin yüzde 18 olması ve halen düşürülmesi yönünde bir adım atılmamasından dolayı, ikinci el satışların yüzde 99'unun merdiven altı diye tabir edilen yerlerde yapıldığına işaret eden Ekşi, "Gerçekleşen ticaretin kayıt dışı olması sebebiyle, ikinci el satışların adedi hakkında net bir bilgiye ulaşmak maalesef mümkün olmuyor." diye konuştu.



"Yüzde 1'lik bir KDV uygulaması, ciddi bir vergi tahsilatını sağlayacaktır"

Ekşi, MOBİSAD olarak bu bilgilere net olarak ulaşamadıkları gibi, devletin de ikinci el cep telefonu satış adet ve ciroları hakkında gerekli bilgiyi sağlayamadığını ve tahsil edilebilecek vergi gelirinden mahrum kaldığını dile getirdi.



Ekşi, "Sürekli gündeme getirdiğimiz gibi yüzde 18 KDV yerine yüzde 1'lik bir KDV uygulaması, hiç gelir elde edilemeyen ve kayıt dışına yönelen ticareti kayıt altına alarak, ciddi bir vergi tahsilatı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

