10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
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Türkiye'yi sarsan vahşette acı detay

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Türkiye'yi sarsan vahşette acı detay
Türkiye’yi yasa boğan Sakarya'da Suriyeli 9 aylık hamile kadın ve 10 aylık bebeğinin vahşice öldürüldüğü olayın acısı sürerken şok eden bir ayrıntılar çıkmaya devam ediyor.
Türkiye'yi sarsan vahşette acı detay Türkiye'yi sarsan vahşette acı detay Türkiye'yi sarsan vahşette acı detay

Tecavüz ve cinayetin faili Birol Karacal’ın 2009’da yine tecavüzden 11 yıl ceza almasına rağmen bitmek bilmeyen Yargıtay sürecinden dolayı dışarıda olduğu ortaya çıktı.

Karar gazetesinin haberine göre, Suriyeli 9 aylık hamile Emani’ye tecavüz edip 10 aylık bebeği ile birlikte öldüren katillerden Birol Karacal’ın 2009’da bir engelli kıza tecavüzden yargılandığı davanın hala sonuçlanmamış olması Türkiye’yi sarsan vahşette ağır işleyen yargının sorumluluğunu da gözler önüne serdi.

8 yıl önceki davada 11 yıl hapis cezası alan Birol Karacal, temyize gidince tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. 9 yıl boyunca bitmeyen davadan dolayı serbest dolaşan Birol Karacal, Sakarya'daki vahşete imza attı.

DOSYASI 6 YILDIR KARARA BAĞLANAMADI

Birol Karacal’ın 2009’da engelli bir kıza cinsel saldırıda bulunduğunu ve olayın ardından 11 yıl hapis cezası alıp 2 yıl hapis yattıktan sonra temyize başvurmasıyla serbest kaldığı ortaya çıkmıştı.

Temziye başvurduktan sonra 2011’de serbest bırakılan Karacal’ın dava dosyasının aradan 6 yıl geçmesine rağmen karara bağlanamaması dikkat çekti. Ceza davalarındaki düzenlemeye göre, ağır ceza mahkemelerinin görevine giren işlerde tutuklu yargılama sürelerinin azami 2 yıl olduğu ve bu sürenin 3 yılı geçmeyecek şekilde uzatılmasının da mümkün olduğu belirtildi.

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