10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
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Bakanlık harekete geçti! Milyonlarca hesaplara el konulacak

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Sanal ortamda işlenen illegal bahis ve kumar suçlarına darbe indirecek yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar tamamlandı.
Bakanlık harekete geçti! Milyonlarca hesaplara el konulacak
Bakanlık harekete geçti! Milyonlarca hesaplara el konulacak Bakanlık harekete geçti! Milyonlarca hesaplara el konulacak Bakanlık harekete geçti! Milyonlarca hesaplara el konulacak

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yasal düzenleme ile soruşturma makamlarına, şüphelilerin sanal ortamda yasa dışı bahis ve kumar oynatmak suretiyle elde ettikleri paralara el koyma yetkisi veriliyor.

ORTAK KOMİSYON KURULDU

Sanal ortamda işlenen illegal bahis ve kumar suçlarına ciddi bir artış olması nedeniyle Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gençlik ve spor Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden oluşan ortak bir komisyon oluşturuldu.

HESAPLARINA EL KONULACAK

Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ'ın talimatıyla başlatılan sanal ortamda işlenen illegal bahis ve kumar suçlarıyla daha etkin mücadele edilmesi için yasal düzenleme çalışmaları tamamlandı.

7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5'inci maddesinde düzenleme yapılacak.

Yapılacak değişiklikle Ceza Muhakemesi Kanununda uyuşturucu ve kaçakçılık suçları gibi nitelikli suçlar için kullanılan bir çok soruşturma tedbirinin illegal bahis suçlarında da kullanılmasına imkan sağlanacak. 

Yasal düzenleme ile soruşturma makamlarına, şüphelilerin internet aracılığıyla banka hesaplarında topladıkları paralara el koyma yetkisi veriliyor.

Yasadışı bahis oynatanların soruşturma makamları tarafından takip edilerek ortaya çıkartılabilmesi için şüphelilerin iletişiminin tespitine de imkân sağlanırken, soruşturma makamlarına gizli soruşturmacı görevlendirebilme ve teknik araçlarla izleme yetkisi de veriliyor.

İŞTE O DÜZENLEME

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yasal düzenleme şöyle:

MADDE 1 - 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde düzenlenen suçlar bakımından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;

a) 128 inci maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma,

b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,

c) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,

d) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme,

tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir."

MİLLİYET

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