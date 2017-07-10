10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
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Başbakanlık'ta FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

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Başbakanlık'ta FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Başbakanlık ve bağlı kuruluşlara FETÖ operasyonu. Operasyon kapsamında 43 kişi gözaltına alındı.
Başbakanlık'ta FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı Başbakanlık'ta FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı Başbakanlık'ta FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

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