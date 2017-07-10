İşte darbenin dış ayağındaki ülkeler

Utah Üniversitesi profesörü Hakan Yavuz: 15 Temmuz’un dış ayağındaki yapıya dikkat çekti.

İslami oluşumları araştıran, Utah Üniversitesi profesörü Hakan Yavuz: 15 Temmuz’un dış ayağı da var. Cumhurbaşkanı’nın dik duruşu FETÖ’nün belini kırdı." dedi.

ABD VE NATO DARBEYİ BİLİYORDU

-Peki bu darbeyi dış destek olmadan gerçekleştirmeleri mümkün mü?

Bu darbeyi FETÖ gerçekleştirdi. Bu konuda hiçbir tartışma yok. Peki dış destek var mı? Evet 15 Temmuz'un çok ciddi bir dış ayağı var. Darbenin dış ayağı üzerine düşünmek gerekiyor. Darbeden ABD'nin haberi vardı. NATO yetkililerinin de bilgisi vardı. Zaten NATO'dan yapılan "muhataplarımız tutuklandı" açıklaması bunun bir itirafı. Ama sadece bunu ABD ile açıklamak zor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya faktörlerini de unutmamak gerekir. Ama burada komploculuğa kaçarak her şeyi dış faktörlerle açıklamak Türkiye'deki siyasi analizcileri tembelliğe sürüklüyor. Onun için önceliği iç dinamiklere vermek gerekiyor.

Sabah