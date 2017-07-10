10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
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Gelin adayı Naz işadamının teknesinde

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Hürriyet'in, 60 yaşında bir işadamı ile tekne turuna çıkan ekranların sözde “gelin adayı Naz” için kullandığı “İşadamının tekne turuna eşlik etti” ifadesi pes dedirtti.
Gelin adayı Naz işadamının teknesinde
Gelin adayı Naz işadamının teknesinde Gelin adayı Naz işadamının teknesinde Gelin adayı Naz işadamının teknesinde

Sözde gelin adayı naz şimdi de gayri meşru ilişkisi ile gündemde. TV kanallarındaki sözde “evlilik programları” tepkilere rağmen tüm rezillikleri ile devam ederken, sözde “gelin adayları”nın da gerçek niyetlerinin yuva kurmak olmadığı açıkça görülüyor.

Sözde “evlilik programları”nın ünlü “gelin adayları”ndan biri, ünlü bir işadamı ile tekne turuna çıktı.

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Bu isim Zuhal Topal’ın evlilik programının sözde gelin adayı Naz isimli kadın.
 
Hürriyet ve Sabah gibi gazetelerin gelin adayının ünlü bir işadamıyla tekne turuna çıkmasını gayet normal bir olaymış gibi aktarması dikkat çekti.
 
Özellikle Hürriyet’in sözde “gelin adayı” için kullandığı “İşadamının tekne turuna eşlik etti” ifadesi pes dedirtti.

Hürriyet “Zuhal Topal'ın Naz'ı Ağaoğlu'nun teknesinde” başlıklı haberinde olayı “İşadamına, Zuhal Topal’ın sunduğu evlilik programında yer alan gelin adayı Naz eşlik etti” diye aktardı. 

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Sabah da, “Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu, gönlünü izdivaç programlarında adını duyuran gelin adayı (Azeri asıllı) Naz'a kaptırdı” diye yazdı.

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