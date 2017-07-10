10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:37Güneş 05:34Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:46Yatsı 22:33
    • 35°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 30°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 38°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 36°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 100.871 0.79
  • Altın: 140,228 -0.64
  • Dolar: 3,6093 -0.48
  • Euro: 4,1112 -0.49

Darbecilerin isimleri TSK tarihinden siliniyor

»
Türk Silahlı Kuvvetleri, ihraç edilen subayların fotoğraflarını ve isimlerini görev yaptıkları birliklerden kaldırdı.
Darbecilerin isimleri TSK tarihinden siliniyor
Darbecilerin isimleri TSK tarihinden siliniyor Darbecilerin isimleri TSK tarihinden siliniyor Darbecilerin isimleri TSK tarihinden siliniyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın emriyle hayata geçirilen uygulamayla, subayların fotoğrafları sevk ve idare ettikleri birliklerdeki panolardan çıkartılarak yerine siyah zemin üzerine "TSK'dan ihraç edilmiştir" yazıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen üst rütbeli subaylara yönelik yeni uygulama başlattı.

Uygulama kapsamda askeri birliklerin sevk ve idaresinde görev yapan subayların fotoğraflarının yer aldığı "komutanlar" panolarında değişikliğe gidildi. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından ihraç edilen subay ve generallerin fotoğrafları, birliklerindeki panolardan çıkarıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın emriyle hayata geçirilen uygulama kapsamında fotoğrafların yerine siyah zemin üzerine "TSK'dan ihraç edilmiştir." yazısı konuldu.

942120.jpg

Uygulama, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'i ziyareti sırasında dikkati çekti. Komutanlık'taki panoya, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından TSK'dan ihraç edilen 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin fotoğrafı çıkarılarak yerine söz konusu yazının yerleştirildiği görüldü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Darbecilerin isimleri TSK tarihinden siliniyorDarbecilerin isimleri TSK tarihinden siliniyorTürk Silahlı Kuvvetleri, ihraç edilen subayların fotoğraflarını ve isimlerini görev yaptıkları birliklerden kaldırdı.
PKK'ya büyük şok! Aranan terörist teslim olduPKK'ya büyük şok! Aranan terörist teslim olduGri listedeki terörist Siirt'te güvenlik güçlerine teslim oldu.
PKK'ya isyan bayrağı açtılar!PKK'ya isyan bayrağı açtılar!Suriye'nin Halep kentinin Mare ilçesinde yerel halk, terör örgütü PKK/PYD karşıtı gösteri düzenledi. G
İşte darbenin dış ayağındaki ülkelerİşte darbenin dış ayağındaki ülkelerUtah Üniversitesi profesörü Hakan Yavuz: 15 Temmuz’un dış ayağındaki yapıya dikkat çekti.
Bakanlık harekete geçti! Milyonlarca hesaplara el konulacakBakanlık harekete geçti! Milyonlarca hesaplara el konulacakSanal ortamda işlenen illegal bahis ve kumar suçlarına darbe indirecek yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar tamamlandı.
Başbakanlık'ta FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltıBaşbakanlık'ta FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltıBaşbakanlık ve bağlı kuruluşlara FETÖ operasyonu. Operasyon kapsamında 43 kişi gözaltına alındı.
  • Avrupa'nın yeni hedefi! İptal üstüne iptal10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:15
  • KKTC Din İşleri Başkanı gözaltına alındı!10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:04
  • Türkiye'yi sarsan vahşette acı detay10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:29
  • FETÖ'cü danışman Berberoğlu ile 250 görüşme yapmış10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:00
  • 'Gülen onu zengin bir kızla evlendirdi'10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:35
  • Valilik net rakamı açıkladı! Mitinge kaç kişi vardı?10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:30
  • Annesi anlattı! Nazlıgül komutan ölüme böyle gitti10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:15
  • 2 üniversiteye operasyon! 70 gözaltı10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:00
  • Zehir şebekesinin organizatörü bakın kim çıktı10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:00
  • "O kumpasların adresi Fatih’teki bir büroydu"10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri