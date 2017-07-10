10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:37Güneş 05:34Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:46Yatsı 22:33
    • 36°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 31°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 35°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 38°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 100.892 0.81
  • Altın: 140,552 -0.41
  • Dolar: 3,6110 -0.43
  • Euro: 4,1121 -0.47

TSK'da yeniden "tuğbaylık" rütbesi dönemi

»
FETÖ darbe girişimi sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri kadrosunda general-amiral sayısının azalmasıyla oluşan açık, Kurtuluş Savaşı sonrasındaki "Tuğbay" rütbesini yeniden uygulamaya soktu.
TSK'da yeniden "tuğbaylık" rütbesi dönemi
TSK'da yeniden TSK'da yeniden TSK'da yeniden

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kadrosundaki general-amiral sayısının azalmasıyla oluşan açık, Kurtuluş Savaşı sonrasındaki "Tuğbay" rütbesini yeniden başlattı. Resmi bir düzenleme yapılmamasına karşın Tuğgeneral komutasında olması gereken çok sayıda tugaya albaylar komuta ettiği, böylece "Tuğbay" rütbesinin fiilen yaşama geçirilmesinin sağlandığı belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimiyle TSK'de yaşanan general/amiral sıkıntısı Kurtuluş Savaşı sonrasıyla aynı konuma geldi. 1930'lu yıllarda savaştan çıkan orduda yeterli düzeyde general-amiral bulunmuyordu. Normalde general-amirallerin komuta etmesi gereken birlikleri önce fiilen albaylar yönetmeye başladı.

1938 DÜZENLEMESİ

Daha sonra durumun netleştirilmesi için yasal bir düzenleme de yapıldı. Resmi Gazete'de 21 Mayıs 1938 tarihinde yapılan düzenleme ile rütbeler yeniden tanımlandı.

Düzenlemeyle rütbesiz asker er, onbaşıdan başgedikliye kadar erbaş, asteğmenden yüzbaşıya kadar olanlar astsubay, binbaşıdan albaya kadar olanlar da üstsubay olarak tanımlandı. Ayrıca üstsubaylığa geçiş için kıdem alan yüzbaşıya önyüzbaşı rütbesi, tugaya komuta eden albaylara da "Tuğbay" denmesi kararlaştırıldı.

MANİSA'DAKİ TUĞBAY

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin ardından ise resmi bir düzenleme yapılmamasına karşın "Tuğbay" rütbesi yeniden ama bu kez fiilen uygulamaya konuldu. İlginç bir tesadüf ise Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugayı'nda yaşanıyor. Bu tugayın kışlasına adını veren Albay Arif Seyhun da Tuğbay rütbesiyle TSK'de görev yapmış bir komutan. Seyhun'un adını taşıyan kışlayı da darbe girişimi ihanetinden sonra fiilen bu rütbeyi taşıyan albaylar yönetiyor. Zehirlenme olayıyla Türkiye gündemine gelen tugaya komuta eden Albay Şevki Güvenç başka bir göreve atanırken yerine yine bir "fiili Tuğbay" olan Albay Güven Dere getirildi. Ayrıca eğitim tugaylarının yanı sıra çok sayıda muharip tugaya da "fiili tuğbay" olan albayların komuta ettiği biliniyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu süreçte dostu düşmanı gördükCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu süreçte dostu düşmanı gördükCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Milliyet’ten Abdullah Karakuş’a verdiği röportajda 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen şanlı direnişi anlattı.
15 Temmuz gazisi ilk kez 'konuştu' çünkü...15 Temmuz gazisi ilk kez 'konuştu' çünkü...15 Temmuz gecesi darbeci askerlerin tank topu atışı sonucu kafasına şarapnel isabet eden, vücudunun sağ tarafına felç inen ve konuşma yetisini kısmen kaybeden Ali Osmanoğlu, 1 yıllık tedavinin ardından yeniden konuşmaya başladı.
TSK'da yeniden "tuğbaylık" rütbesi dönemiTSK'da yeniden "tuğbaylık" rütbesi dönemiFETÖ darbe girişimi sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri kadrosunda general-amiral sayısının azalmasıyla oluşan açık, Kurtuluş Savaşı sonrasındaki "Tuğbay" rütbesini yeniden uygulamaya soktu.
FETÖ'den PYD'ye mesaj: O ile yakın olun!FETÖ'den PYD'ye mesaj: O ile yakın olun!FETÖ-PKK işbirliği bir kez daha kanıtlandı. İstihbarat birimleri, FETÖ'nün 15 Temmuz öncesi PKK/PYD'ye 'Türkiye'de darbe yapacağız, Nusaybin sınırına yakın olun, oradan toprak alacaksınız' mesajı gönderdiği ortaya çıktı.
Darbecilerin isimleri TSK tarihinden siliniyorDarbecilerin isimleri TSK tarihinden siliniyorTürk Silahlı Kuvvetleri, ihraç edilen subayların fotoğraflarını ve isimlerini görev yaptıkları birliklerden kaldırdı.
PKK'ya büyük şok! Aranan terörist teslim olduPKK'ya büyük şok! Aranan terörist teslim olduGri listedeki terörist Siirt'te güvenlik güçlerine teslim oldu.
  • PKK'ya isyan bayrağı açtılar!10 Temmuz 2017 Pazartesi 12:50
  • İşte darbenin dış ayağındaki ülkeler10 Temmuz 2017 Pazartesi 12:25
  • Bakanlık harekete geçti! Milyonlarca hesaplara el konulacak10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:45
  • Başbakanlık'ta FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:17
  • Avrupa'nın yeni hedefi! İptal üstüne iptal10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:15
  • KKTC Din İşleri Başkanı gözaltına alındı!10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:04
  • Türkiye'yi sarsan vahşette acı detay10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:29
  • FETÖ'cü danışman Berberoğlu ile 250 görüşme yapmış10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:00
  • 'Gülen onu zengin bir kızla evlendirdi'10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:35
  • Valilik net rakamı açıkladı! Mitinge kaç kişi vardı?10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri